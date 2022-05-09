地牛翻身！高雄尚未傳災情 網友曝22樓超暈超晃

地牛翻身！中央氣象局今天下午發布地震訊息，震央在距離花蓮縣政府東方89.5公里的東部海域，芮氏規模6.1，幾乎全台有感，其中高雄市1級，高市消防局指，尚未接獲相關地震災情通報；高雄PTT網友發文指「以為是錯覺」，有網友則說「15樓晃到頭暈」、「22樓超暈超晃」。

中央氣象局今天下午發布地震訊息，發生時間在下午2點23分，震央在距離花蓮縣政府東方89.5公里的東部海域，芮氏規模6.1，幾乎全台有感，其中高雄市旗山2級、高雄市1級，高市消防局指，尚未接獲相關災情通報。

有PTT網友發地震文，有不少網友第一時間分享地震當下的感覺，家住鼓山區的網友說，「5樓有感」、「22樓超暈超晃；有網友則指地震當下「超晃」、「不強，但搖很久」、「以為是錯覺，但真的在晃」、「椅子整個左搖右晃的，超有感」。