慶佛誕浴佛祈福 與菩薩相會蔬食文化節

浴佛法會禮請佛光山寺副住持慧開法師（左起）、佛光山寺退居和尚心培和尚、中華佛教青年會理事長大慧法師主法，場面莊嚴殊勝。 圖／黃華安 提供

今（8日）是國定佛誕節，也是母親節，在這感恩的日子，《人間福報》、中華福報生活推廣協會首度在國際蔬食文化節舉辦殊勝的「慶佛誕浴佛祈福法會」。在主法法師引領下，僧信二眾雙手合十，聲聲莊嚴佛號回盪全場、攝受人心，法會並透過網路全程直播，讓民眾共沐佛恩，與諸佛菩薩相會在蔬食文化節；藉此集結海內外大眾虔誠心力，回向疫情早日遠離。

在悠揚梵唄聲中，開場表演由豫和舞耘舞團帶來敦煌飛仙舞，以曼妙舞姿為法會揭開序幕；接著由懿馨獻供團優婆夷獻上香、花、燈、塗、果、茶、食、寶、珠、衣等供品傳達對佛陀崇敬之心。此時天際也揮別一早的細雨、露出燦爛陽光，灑落在佛陀法像上、洋溢金色光輝，民眾看了歡喜地說：「這是龍天護法降臨會場。」

國民黨黨主席朱立倫前來浴佛。 圖／黃華安 提供

國民黨黨主席朱立倫稍早到場進行浴佛儀式、參觀「七世福千年古佛展」，並讚歎會場的祥和氛圍。代表台北市長柯文哲出席的黃珊珊致詞時表示，很高興出席浴佛法會，疫情發生至今，看到眾多台北道場法師與佛光人攜手抗疫、發揮穩定力量，對北市府帶來很大鼓勵與助益。

黃珊珊說，藉由推廣蔬食，亦是讓民眾提升健康的良方法，疫情雖嚴峻，但只要每人都照顧好自己，就是最佳防疫之道。

法會禮請佛光山寺退居和尚心培和尚、佛光山寺副住持慧開法師、中華佛教青年會理事長大慧法師主法，帶領大眾齊聲念頌香讚、心經等佛典，並恭讀佛光山開山星雲大師佛誕節祈願文，引領大眾祈願祝禱，藉信仰力量安頓大眾身心，祈願疫情平息。

在主法法師引領下，僧信二眾雙手合十，虔誠佛號回盪全場。 圖／黃華安 提供

佛光山文化院院長依空法師致詞時談到，今天是佛誕節暨母親節的雙喜之日，亦是感恩的日子。人身難得，除感謝母親給予色身，還要感謝給我們慧命的佛陀、地球的母親，所以特別舉辦蔬食文化節與浴佛法會，希望用慈悲、懺悔、包容、智慧的法水來洗滌心靈與美化家園，讓世界從此沒有對立與猜忌，為人心帶來正向能量。

「大眾透過虔誠浴佛，以佛法安定內心」，心培和尚代表佛光山致詞時表示，今天是殊勝有意義的日子，在此舉行浴佛法會，除感念兩千五百年前佛陀悟道，體悟眾生皆有佛性，藉浴佛來喚起慈悲與智慧、喚醒對地球的關懷、對人心的尊重與包容，更藉此感謝母親，讓我們來到人間感受生命美好。

心培和尚也感謝士農工商、各行各業參與蔬食文化節，透過集體創作攜手提倡蔬食、環保、愛地球理念，「在疫情嚴峻之際，讓我們一起用佛法安定心靈、以蔬食滋養健康身體，祝福大眾六時吉祥、幸福美滿」。

有許多民眾扶老攜幼，前來參加浴佛盛典，有三姐妹特地陪同八十四歲的媽媽一起來浴佛、溫馨感人，大姐游文伶感謝主辦單位用心籌備，讓民眾藉浴佛安定疫情下的身心、共襄法喜。

許多民眾扶老攜幼，前來參加浴佛盛典，有三姐妹特地陪同八十四歲的媽媽一起來浴佛。 圖／黃華安 提供

現場貴賓雲集，除了黃珊珊外，另有北市消防局局長吳俊鴻、市議員張茂楠、中華品德教育推廣協會理事長眾印法師與名譽理事長明毓法師、佛光山佛光大學校長何卓飛、佛光山南華大學校長林聰明、中央投資銀行董事長陳樹、中華賓士董事劉楚明與仙饌扶輪社同仁、翔禾建設實業有限公司董事長謝明村、公益信託星雲大師教育基金文學星雲獎評議委員會主委李瑞騰等人。

中國探針股份有限公司董事長陳志峯，帶領企業員工擔任護法金剛；《人間福報》社長妙熙法師、中華福報生活推廣協會理事長楊政達賢伉儷，也代表主辦單位向大眾致意。

圖／黃華安 提供