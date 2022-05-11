肉品專家用細節堆疊美味 黑橋牌粽藝真功夫

肉品專家黑橋牌，從第一顆老闆娘為了感謝顧客及員工，包的府城廟口粽所開啟的粽業歷史，歷經25年，年年熱銷，更是許多企業端午送禮的首選，今年銷售預估超過50萬顆，且除了南、北粽之外，也推讓武俠大師金庸喜愛且念念不忘的湖州粽，每一顆粽都有屬於自已獨特的風味，唯一不變的是黑橋牌用肉品專家的精神，在食材選擇上堅持選用檢驗合格且高品質的食材，且從清洗粽葉直到最後包粽的過程，皆需職人手工，如此重視每個細節，才能成就高品質且美味的粽子，另外今年加碼與知名精品燒肉餐廳「碳佐麻里」推出「火烤椒香珍珠腸」讓疫情延燒下的端午，民眾還能用美食療癒 !

府城廟口粽 每個環節嚴加要求！美味更有層次 !

府城廟口粽，當年原是黑橋牌老闆娘為回饋員工和老顧客所製作贈送，沒想到料豐味美，吃過的人讚不絕口且口耳相傳，禁不住要求，開始黑橋牌粽業歷史。嚴選含水量較低的台灣長糯米，口感Q彈，長時間燉煮的新鮮豬腿肉吸收獨家滷汁精華，滋鮮味美，精選在地屏東紅仁鹹蛋黃，顏色橙亮、剔透圓潤，並配上碩大飽滿的北港花生、香菇、蝦米，用料豐富，製作上重視每個細節，每片粽葉需高溫泡煮軟化，並由職人們逐一擦拭去雜質，香菇也由職人一一去除較堅韌的蒂頭，以求口感軟嫩，遵循一繩二綜古法綁粽，對每個環節嚴加要求！終於成就一顆最經典最暢銷的府城廟口粽。

府城廟口粽，用料豐富，美味更有層次。 圖／黑橋牌 提供

湖州粽 用料愈簡單 愈是真功夫展現

在台灣除了南、北粽之外，還有一種粽，也受到民眾的歡迎，它就是讓金庸喜愛且念念不忘的「湖州粽」，今年，肉品專家「黑橋牌」，要讓消費者感受湖州粽單純的「美味」，選擇黃金肥瘦比梅花肉取代原三層肉加上上等豬肋骨所製成的豬板油、鹹蛋黃，整顆粽只簡單以肉、蛋黃以及湖州粽重點食材圓糯米包製而成，當粽子烹調過後，豬板油融化和軟黏口感的糯米交融，吃過的人莫不稱讚，黑橋牌肉粽至上市以來，歷經25個年頭，除了用料豐富的府城廟口粽之外，簡單食材所製成的湖州粽, 是能吃出食材原味的地方風味粽，今年端午，來黑橋牌，把所有的粽子買足買齊，享受口味千變萬化的粽子美味 !

湖州粽，用料越簡單越是真功夫的展現！ 圖／黑橋牌 提供

台灣香腸NO.1 燒肉南霸天 雙強聯手創造新旋風

號稱南部燒肉南霸天的「碳佐麻里」，每每總是一位難求，門口總是大排長龍，黑橋牌持續於明星商品「香腸」創新，將經典台式香腸加上燒肉餐廳最受歡迎的特調味噌辣醬與白胡椒粉，自然醃製12小時，三分肥七分瘦的黃金比例充填，更以獨創的熟成技術加上直火炙燒，將香腸肉汁及現烤香腸獨有的銷魂香氣緊緊鎖住，「火烤椒香珍珠腸」迷你的珍珠造型帶著椒香微辣的舌尖刺激，5/20起限定於全家便利商店販售，銅板價即可享用，預估將為便利商店微波商品掀起美味旋風 !

黑橋牌與碳佐麻里合作「火烤椒香珍珠腸」，全家便利商店獨家銷售。 圖／黑橋牌 提供

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