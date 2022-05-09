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高市醫師公會開第一槍 籲健保新制延後實施

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導

疫情當前，但日前衛福部公告健保部分負擔新制 將於今年5月15日實施，對此高雄市醫師公會今午呼籲，在醫療量能緊繃的關鍵時刻，如果再施行健保負擔新制，必定引發諸多不滿，希望衛福部及健保署仍審慎評估施行時間，暫踩煞車。

高市醫師公會表示，健保署推行健保改革，立意良善，但五月中旬恐是新冠肺炎疫情擴散高峰期，確診人數數以萬計，社會充斥不安與恐懼。不論醫院或基層診所都全力配合防疫減災，在醫療量能緊繃關鍵時刻，如果再施行健保部分負擔新制，必造成醫療院所困擾及患者不滿，希望衛福部及健保署能替第一線醫療人員及患者設想。

公會表示，健保新制實施後，藥品、慢箋、檢驗、檢查及急診部分負擔都將調漲。現行民眾到醫療院所做的檢驗及檢查都不用加收部分負擔，新制實施後，只要超過起徵點就要加收費用了，在社福配套尚未到位前，若造成低收入戶及弱勢族群就醫阻力，小病拖成大病，非民眾之福。因此選議新制仍延後至112年元月再施行！

健保 衛福部 患者

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