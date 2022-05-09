穿「紅、青色」吃青花驕「全單免費」！尬鍋4人75折

台灣人不分季節都愛吃鍋。王品集團旗下的「青花驕麻辣鍋」自即日起插旗高雄，活動期間只要穿著「青色」或「紅色」衣服至全台門市內用，就有機會抽中「全單免費」或獲得「WAVE SHINE美波神器比基尼泳裝」。另外還有外帶外送抽雙人套餐、免費生啤酒等慶祝優惠。另外同集團的「尬鍋」也進駐台北中山商圈，4人同行可享75折優惠。

主打鍋底「青紅雙鍋」的「青花驕」，首度進軍高雄，於漢神巨蛋商圈開設裕誠店。店內延續東方人文結合現代化的設計語彙，雙層樓共160坪、設有153席座位。除了有2間包廂外，店內還打造巨型青花驕綠花磚牆，增添打卡樂趣。另外菜單也提供青花驕特色綜合丸、仙氣頂級牛三拼盛宴、青花椒麻肩小排、青花椒麻口水雞、青花椒啤酒、青花椒冰淇淋等招牌餐點。

至於以潮流台式火鍋為主的「尬鍋」，同樣於即日起在台北中山商圈開設第2間門市，佔地87坪，設有90席座位。除了提供「金熬剝皮辣椒雞鍋」等台式風味湯頭與雙主餐，也將週末營業時間延長至凌晨2點，增添夜貓族的宵夜選擇。

為慶祝新店開幕，5月9日至6月30日期間，穿著「青色」或「紅色」到青花驕全台7間門市內用，就有機會抽中「全單免費」優惠，另外還有機會抽中「WAVE SHINE美波泳裝」（價值3,380元），亦有特色綜合丸、酸辣粉、葡萄柚果汁等贈品，單單有獎。5月9日至6月30日期間，外帶外送也隨餐附贈任務卡，有機會抽中「雙人青花宴」（價值1,747元）。針對青花驕高雄裕誠店，凡於5月9日至6月30日期間，憑王品瘋美食app畫面到店內用、外帶，不限金額均可獲得「精釀生啤酒」1杯。