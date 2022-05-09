喝哪一種防疫茶？中醫師：即使國家級配方也要看體質飲

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
防疫茶配方很多，最近還有「官方配方」，民眾仍不宜自行照單全收。記者簡慧珍／攝影
防疫茶配方很多，最近還有「官方配方」，民眾仍不宜自行照單全收。記者簡慧珍／攝影

COVID-19疫情嚴峻，防疫茶大受歡迎，民間有各種配方，衛福部國家中醫藥研究所也提供配方，民眾大多根據方子自行到中藥房買藥；中醫師認為，大多數民間防疫茶配方屬於涼性，國家級配方有涼性也有溫補，都應先請自己信任的中醫師判斷個人體質調整藥材，不宜齊頭式飲用。

目前可知由各大醫院開立的就有4種配方，有些中醫師會調配方劑，還有中藥房的藥方，林林種種不計可數，國家中醫藥研究所近日也提供普級版配方，成分包括黃耆、桂枝、生薑、紅棗、甘草、桑葉、魚腥草、薄荷，比民間醫院、中醫師和中藥房動輒十來種中藥材的版本簡要很多。

秀傳醫院中醫師連亭瑄今天表示，常見的防疫茶成分有連翹、魚腥草、薄荷、生甘草等藥材，藥性多屬涼性，國家中醫藥研究所的配方黃耆補氣、桂枝溫性、桑葉等藥材涼性，有溫補也有涼性的，無論哪一種藥性的防疫茶都因個人體質不同而需要調整。

連亭瑄說，防疫茶偶而喝一喝可能對身體影響不大，如果要密集且長期飲用一定要先經醫師診斷，例如體質較「冷」的民眾經常喝藥性偏涼性的防疫茶，長久下來可能傷害腸胃道，如同讓腸胃道著涼，將影響「下焦」健康，出現頻尿、腹瀉或腹痛，一般人停喝一天以上即可改善症狀，第三天恢復正常，若停喝兩天仍頻尿、腹瀉就要趕快請中醫師診治。

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