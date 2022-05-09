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國軍高雄總醫院掛鐘竟播大陸國歌「東方紅」 院方急撤
有網友發現， 國軍高雄總醫院電子掛鐘的報時音樂竟是「東方紅」，這首歌曾被中國大陸當成國歌，這種情況像在烏克蘭軍醫院播俄羅斯國歌，調侃醫院不要上淘寶網買掛鐘，國軍高雄總醫院對此表示，電子音樂音調旋律較失真，但的確是這首歌，目前已撤下掛鐘重新更換，日後採購會更嚴謹。
軍方醫院掛鐘竟播「東方紅」，一名耳尖網友PO網表示，東方紅歌詞開頭「東方紅，太陽昇，中國出了個毛澤東，他為人民謀幸福，呼兒嗨喲，他是人民大救星…」，是歌頌毛澤東極具代表性的歌曲之一，也曾被當作中國國歌。
國軍高雄總醫院今早發布新聞稿回應，指醫院掛鐘設置的報時音樂確實是「東方紅」一曲，但電子音樂旋律較失真，不易辨識，謝謝熱心民眾指導，已立即撤下掛鐘並重新更換。
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