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鋒面接近 天氣粉專現台灣上空有一長條紫色雨帶
中央氣象局提醒，周四起鋒面接近，降雨機率提高、降雨範圍增大，降雨時間也拉長。臉書氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發出一張圖指出，「梅雨、要來了」，未來十天從華南沿岸，一路到台灣上空，有個一長條的紫色雨帶。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO文表示，這是最新歐洲模式預報顯示未來10天的模擬累積雨量圖，從華南沿岸，一路到台灣上空，有個一長條的紫色雨帶。
文中指出，西南季風即將進場，預期本周後段，滯留鋒將成形、接近，種種訊號都顯示，梅雨季近了。雖然從一些學術的討論上，這波鋒面，還不算是最典型的梅雨鋒面，但對一般人來說「反正就是會下雨」，提醒可以預作準備。
文中指出，梅雨鋒面將在周四起接近，而且起碼待到周末過後，少說３天以上，可能更久，全台各地天氣不穩定、容易下雨。
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