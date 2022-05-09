腹中兒想出來過母親節 預產期未到確診孕婦破水急剖腹

距離師大夜市不遠的巷子內，有一家特別的店，幾米、維梅爾、克林姆等藝術家作品高掛，遠看如同畫廊一般，近看你會發現他們其實都是拼圖，但細節、筆觸等都不馬虎，這家店就是「雷諾瓦拼圖文化坊」。

2022-05-09 11:23