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腹中兒想出來過母親節 預產期未到確診孕婦破水急剖腹

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東基督教醫院昨晚臨時接生第二個新冠肺炎確診孕婦，這名孕婦的預產期原訂5月11日，昨晚9點半破水，緊急剖腹產，女嬰在8日晚間11點06分出生，體重3050公克，PCR採檢陰性、母女均安。

醫護人員形容，這個小調皮，就是要在母親節的最後一刻出來跟媽媽過節。

屏基指出，昨晚臨時接生第二個新冠肺炎確診孕婦，原本預產期5月11日，不料昨晚9點半破水了，婦產科主任劉士傑緊急剖腹產手術，女嬰在23點06分出生，體重3050公克PCR採檢陰性。母女均安。

屏基在7日完成屏東縣首例新冠肺炎確診孕婦剖腹產手術，母子生命徵象穩定，男嬰體重3020公克PCR採檢陰性。

屏基婦產科、小兒科、麻醉科、手術室以及新冠肺炎專責病房 ，再次合作。

屏東基督教醫院昨晚臨時接生第二個新冠肺炎確診孕婦，預產期本來是5月11日，昨晚9點半破水，緊急剖腹產，晚間11點06分出生，體重3050公克，PCR採檢陰性，母女均安。圖/屏基提供
屏東基督教醫院昨晚臨時接生第二個新冠肺炎確診孕婦，預產期本來是5月11日，昨晚9點半破水，緊急剖腹產，晚間11點06分出生，體重3050公克，PCR採檢陰性，母女均安。圖/屏基提供

新冠肺炎 孕婦 手術

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