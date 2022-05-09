氣象局曝本周強降雨時間 雨大又久恐現積淹水

本周各地天氣不穩定，中央氣象局預報中心課長林秉煜提醒，周四鋒面接近，降雨機率提高、降雨範圍增大，降雨時間也拉長，周五六更要留意強降雨，各地可能有積淹水情形。

林秉煜表示，今天受華南雲雨系東移影響，各區仍有短暫雨。明天鋒面建立、再加上西南風影響，周三前各地溫度上升。周二、三水氣偏多，各地有局部降雨，午後有局部較大雨勢，中部以北、金馬下雨機率提高，下雨範圍廣，留意短延時強降雨。溫度方面，各地都是溫暖舒適，降雨時，溫度降2到3度。

林秉煜表示，周四開始鋒面接近，降雨機率提高，降雨範圍偏大，降雨也明顯，下雨時間偏長。周五起鋒面位於台灣上空、五六各地有局部較大雨勢，鋒面影響期間，常出現強降雨，下雨時間也比較長，各地有積水、淹水情形。要注意梅雨鋒面造成的影響。受降雨影響，周五、周六溫度也逐漸降下，高溫18到20度，感受偏涼。