延續五一不加班？台鐵端午訂票率不高目前僅三成五

有關端午疏運計畫，高鐵已宣布增加運量，但台鐵尚未宣布，立委質詢是否因為五一不休假影響，台鐵尚未做好安排？台鐵表示，現在訂票率不高，僅三成五，會盡快提出計畫。

立法院交通委員會邀請交通部部長王國材、衛生福利部次長薛瑞元，就「疫情劇增國內大眾運輸防疫作為如何維持民眾正常生活運作及準備方案」進行專題報告，並備質詢。

立委陳椒華表示，高鐵已經說端午會增加運量，但台鐵的疏運計畫還沒有出來，是不是因為交通部還在跟工會溝通？

交通部長王國材表示，本周五未與工會用公開媒體方式討論，很多工會同仁，對行政院版的內容不清楚，讓工會人員能充分表達意見，若對行政院版本有不清楚地方，或者認為以些條文可以用工會版本，這部分立法院也在處理，現在都在努力中，周五公開的討論外，也請台鐵局長與他們密切溝通。

至於台鐵的端午疏運計畫是否也如五一一樣？台鐵局長杜微表示，現在訂票率不高，僅三成五，至於何時會有疏運計畫，會看實際運量需求。