軍方進旭海科研施工惹議 吳政忠坦承「中科院沒通知」

科技部今年初啟用屏東旭海科研探空火箭發射場，陽明交大首次試射4日因強風取消，居民傍晚卻發現國防部中科院飛彈研發相關單位進入施工，未遵守去年底部落會議「禁止出借軍方演訓使用」決議，居民揚言將召開緊急部落會議，中止科技部火箭發射場使用權。

科技部長吳政忠今天在立法院備詢時表示，當初與居民擬定決議後，地方也有組成部落協會協助民防管理，當天第一時間便通報科技部有人進場布置，「中科院這次沒有通知科技部」，院方也向居民致歉，隔天也就拆除，未來也會向各部會同仁講解，希望各部會皆能遵照使用規範。

科技部選在屏東縣牡丹鄉旭海村一塊濱海國有地做短期科研探空火箭發射場域，供大學在合法場域進行探空火箭發射研究，因位於原住民傳統領域，去年11月依法召開部落會議，住戶過半數「有條件」同意使用，但有2項「但書」，一是實施後若發現對居民生活、環境有負面影響，可隨時要求中止，二是禁止出借軍方演訓使用。

陽明交大前瞻火箭研究中心也向科技部提出火箭試射申請，原訂本月3日試射，卻因天氣因素而延後一日，沒想到4日再因強風和飛控系統無法正常運作而取消，下一次的試射日仍未定。

不過旭海部落居民卻在4日傍晚發現軍方單位在科技部撤離後進入搭起帳棚，拖板車及挖土機等大型機具駛入施工，部落會議主席潘勳鶴和鄉代潘呈清等人趕赴現場，經詢問鄉公所及中科院九鵬基地均稱不知情，才了解是中科飛彈研發相關單位，既已違反部落會議決議，近日將召開緊急部落會議，中止科技部火箭發射場使用權。

潘呈清當時說，旭海部落在行使諮商同意權時，已經明確表示不同意科技部出借場地予軍方使用，以表達對軍方睦鄰金用途不尊重地方的不滿、沒想到有「類軍方」的中科院相關單位試圖偷渡使用，引爆居民怒火，但即使科技部同意出借中科院，居民也不會同意。

中科院6日以新聞稿回應，本院於近日火砲演習期間為利觀測工作，於科技部火箭發射場域內搭設帳蓬及整地等先期準備，因未事先與鄉民溝通，致引發誤會，經鄉民與鄉公所關切後，已立即要求撤除及復原場地，並已指派專人向牡丹鄉公所及鄉民說明，取得諒解。

中科院表示，針對科技部火箭發射場域使用，本院已適切與鄉公所及鄉民溝通，不影響後續科技部火箭研發測試工作。