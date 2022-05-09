「類火車」將成常態？ 王國材：未來優化備而不用

台鐵五一不加班恐成為常態，台鐵工會表示包括端午節、中秋節，甚至投票日都會合法不加班，交通部長王國材今天表示，交通部推出的「類火車」這次五一有進行演練，未來可以優化，當作環島鐵路應變計畫的一環，期待備而不用。

立法院交通委員會邀請交通部長王國材、衛生福利部次長薛瑞元，就「疫情劇增國內大眾運輸防疫作為如何維持民眾正常生活運作及準備方案」進行專題報告，並備質詢。

由於疫情升溫，客運載客率驟降，提出紓困貸款未果；王國材表示，最近包括國光、統聯與首都都提出國道客運的困境，一個月前已請公路總局協助，貸款額度已經從5億元增加到10億元。

王國材說，這段疫情嚴峻期間，他們的運量降了三成，也希望透過路線優化，如北高這麼長的路線，如果載客量不高的話，可用聯合派遣，已經安排5月17日下午與業者座談，會給予最高協助。