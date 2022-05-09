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防疫疲於奔命 醫院提醒相關健檢莫輕忽

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
不少人因防疫疲於奔命，奇美醫學中心 提醒相關健檢莫輕忽。圖 ／醫院提供
不少人因防疫疲於奔命，奇美醫學中心 提醒相關健檢莫輕忽。圖 ／醫院提供

近年在新冠肺炎威脅下，不少人忙防疫忽略健康檢查，女性更常因職場與家庭兩頭燒更易忽略，奇美醫學中心說，建議相關健檢莫輕忽，院方本月還有送禮券優惠活動。

奇美醫學中心醫療副院長田宇峯說，婦女癌症以乳癌和子宮頸癌最常見，子宮頸癌大部分透過性行為感染人類乳突病毒(HPV)導致，隨著政府大力推廣子宮頸抹片檢查，婦女朋友逐漸養成定期篩檢習慣，並主動透過HPV疫苗接種來預防病毒感染，透過HPV疫苗施打和子宮頸抹片篩檢，不僅可預防且能早期發現癌症或其癌前病變，還可阻斷癌前病變進展為癌症。近年隨著HPV疫苗涵蓋價數上升，已可預防60至90%的HPV感染。

他指出，奇美醫學中心近五年來(2017至2021年)，每年約1萬3000名婦女接受子宮頸抹片篩檢，篩檢異常比率約1.7%至2.56%，五年來共發現癌前病變439名，癌症157名，已超過600個家庭受惠。

田宇峯指出，奇美醫學中心子宮頸抹片檢查室，由女醫師於周一至周六早上執行子宮頸抹片檢查，維持單人進出確保隱私性，針對身障女性朋友更提供移位機預約使用。

即日起至本月底醫院也推出癌症篩檢送禮券活動，民眾只要符合以下條件者：50至75歲且二年內未做糞便潛血檢查者、30歲以上有抽菸或嚼檳榔且兩年未做口腔癌篩檢者、45至70歲且3年以上未做乳癌篩檢者及30歲以上且3年未做子宮頸癌篩檢者，活動期間完成篩檢可獲贈全聯禮券，為鼓勵持續定期篩檢者，活動期間完成篩檢者，每人加贈限量精美禮品一份。

另為減少乳房X光攝影檢查等候時間，也開放事先預約排程，可撥打電話（06）2812811分機53290或攜帶健保卡至奇美醫學中心第一醫療大樓二樓癌症篩檢站洽詢。

奇美醫學中心針對相關健檢推出送禮券優惠活動。圖 ／醫院提供
奇美醫學中心針對相關健檢推出送禮券優惠活動。圖 ／醫院提供

子宮頸癌 癌症 疫苗

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