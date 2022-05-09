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疫情下喜迎新生命 門諾醫院助2名確診孕婦順產
本土疫情嚴峻，新北市有一名孕婦染疫不幸母嬰雙亡，讓確診孕婦非常恐慌。在花蓮門諾醫院醫護努力下，連日協助2名確診孕婦迎接新生命，寶寶初步採檢都是陰性，看到寶寶平安出生，不僅讓產婦放下心中的大石，感謝醫護團隊之餘，也直呼這是畢生難忘的母親節。
1名29歲懷孕37周的陳姓孕婦，5月初身體發冷、頭痛，經篩檢後確診，因症狀輕微自行在家隔離。5日下午肚子悶痛、胎動變少，家人緊急通報衛生單位，將孕婦送至門諾醫院，院方立即召集婦產科、兒科、護理部等單位，於負壓隔離病房接生，歷經1個多小時產下男嬰，體重3100克。
另名懷孕39周的黃姓確診孕婦，也於7日順利產下女嬰，體重3120克，母女均安。疫情之下，看到新生命的誕生，也讓醫護團隊相當感動。
回想生產過程，陳姓產婦說，當下非常擔心害怕，憂心寶寶健康的同時，也擔心自己增加醫護團隊風險，所幸內心的惶恐，靠著護理師緊握雙手傳遞的力量，給予她勇氣與信心。尤其看到寶寶出生的一刻，內心除了感動，更多的是感謝醫護團隊。
門諾醫院產科主任蔡啟智表示，在負壓病房醫護人員全程穿著全套防護隔離衣，因是自然生產，產婦也戴口罩及面罩。儘管隔離衣悶熱不透氣，但接連2名確診孕婦順利生產，在疫情下也看到更多的希望。同時提醒孕婦若確診，應主動告知醫師，以評估最安全適合的生產方式。
目前2名新生兒於負壓隔離病房內，由專責護理人員照護。專責病房護理長林雯馨說，新生兒必須於72小時內完成2次採檢皆為陰性，才可轉入嬰兒室；2位新生兒首次採檢皆為陰性。而陳姓產婦由於恢復狀況良好，且症狀屬輕症，經醫師評估後，讓媽媽先返家隔離，解隔後再回醫院接寶寶回家。
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