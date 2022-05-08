全家、OKmart也加入！北部店舖5月9日早上10點同步開賣亞培快篩

近期民眾對快篩試劑需求較高，超商響應政府政策，宣布北北基桃店舖於5月9日早上10點開賣「亞培抗原自我測試快篩單入組」，全家便利商店配合政府作業，同步於「全家」北北基桃地區約2,000間店舖正式開賣，售價180元，民眾只需到各店舖櫃檯購買即可，每人每日限購1支。另，各店舖所販售之快篩試劑數量，將依政府當日配量而定，售完為止。

此外，凡全家會員即日起至5月31日，消費1元可累計App「集章趣」1積分，滿1,000積分可兌換150元購物金酷碰券（限換2次）；活動期間，消費滿150元，再掃描小白單上的QR Code，即可至抽獎網頁上登錄，有機會把Volvo百萬汽車開回家。