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全家、OKmart也加入！北部店5/9早上10點開賣亞培快篩

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全家、OKmart也加入！北部店舖5月9日早上10點同步開賣亞培快篩

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全家北北基桃約2,000間店舖於5月9日早上10點開賣「亞培抗原自我測試快篩單入組」，售價180元。圖／本報資料照
全家北北基桃約2,000間店舖於5月9日早上10點開賣「亞培抗原自我測試快篩單入組」，售價180元。圖／本報資料照

近期民眾對快篩試劑需求較高，超商響應政府政策，宣布北北基桃店舖於5月9日早上10點開賣「亞培抗原自我測試快篩單入組」，全家便利商店配合政府作業，同步於「全家」北北基桃地區約2,000間店舖正式開賣，售價180元，民眾只需到各店舖櫃檯購買即可，每人每日限購1支。另，各店舖所販售之快篩試劑數量，將依政府當日配量而定，售完為止。

此外，凡全家會員即日起至5月31日，消費1元可累計App「集章趣」1積分，滿1,000積分可兌換150元購物金酷碰券（限換2次）；活動期間，消費滿150元，再掃描小白單上的QR Code，即可至抽獎網頁上登錄，有機會把Volvo百萬汽車開回家。

而OKmart除了於北北基桃門市同步配合政府政策開賣亞培快篩劑現貨之外，即日起全台門市會員於LINE群組亦提供「速可安家用新冠病毒原自我檢測套組」1盒2入400元，以及「銳偵家用新冠肺炎抗原快速檢測試劑」1入200元，共2種快篩試劑販售，平均單劑價為200元。採用線上會員預購以降低於門市接觸時間，貨到店即通知預購會員，現場快取，降低接觸風險。

「銳偵家用新冠肺炎抗原快速檢測試劑」1入，售價200元。圖／OKmart提供
「銳偵家用新冠肺炎抗原快速檢測試劑」1入，售價200元。圖／OKmart提供
「速可安家用新冠病毒原自我檢測套組」1盒2入，售價400元。圖／OKmart提供
「速可安家用新冠病毒原自我檢測套組」1盒2入，售價400元。圖／OKmart提供

快篩試劑 亞培 新冠肺炎

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