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人類學家胡台麗辭世 文化部長：記錄保存台灣多元文化

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
人類學家胡台麗72歲辭世。圖／文化部文化資產局提供
人類學家胡台麗72歲辭世。圖／文化部文化資產局提供

人類學家胡台麗辭世，享壽72歲。文化部長李永得表示，胡台麗老師作為人類學者，畢生透過民族誌及影像，關注台灣農村工業化與社會變遷，從解嚴前便開始從事當時屬於敏感議題的外省籍退伍軍人研究，並拍攝多部民族誌紀錄片，對於台灣多元文化的紀錄與保存厥功甚偉。

胡台麗國立台灣大學歷史系畢業、紐約市立大學人類學博士，曾任中央研究院民族學研究所研究員、清華大學人類學研究所兼任教授，並擔任台灣國際民族誌影展主席、台灣民族誌影像學會第一、二任理事長。其長期應國內各博物館邀請，擔任原住民等相關主題典藏、研究及展示專案的諮詢委員，也曾任「財團法人臺灣博物館文教基金會」（原「財團法人台灣省立博物館文教基金會」）第二屆董事。

文化部表示，胡台麗長期透過動態影像的呈現，讓不同族群的聲音及觀點進行多元對話、相互理解，包含著作《媳婦入門：田野心影錄》，以及《神祖之靈歸來》、《矮人祭之歌》、《蘭嶼觀點》、《穿過婆家村》、《愛戀排灣笛》、《石頭夢》、《穿過後》、《讓靈魂回家》等紀錄片。

文化部表示，胡台麗蒐藏廣博而豐富的台灣影像，投身於台灣人民生活的研究保存，不遺餘力透過影像拍攝及策展等方式，保存及推廣台灣文化，其展現的台灣精神，將為後世典範。

文化部 博物館

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