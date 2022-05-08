快訊

全家、OKmart也加入！北部店5/9早上10點開賣亞培快篩

陸明星「限薪令」升級 網見這點驚：演員原音時代要來了？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

確定了！北部近3,000家7-ELEVEN、康是美明早10點開賣亞培快篩

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN北北基桃有藥商執照許可近2,700間門市、康是美210間門市，自5月9日上午10點起每日開賣「亞培Panbio家用快篩試劑單入」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN北北基桃有藥商執照許可近2,700間門市、康是美210間門市，自5月9日上午10點起每日開賣「亞培Panbio家用快篩試劑單入」。圖／7-ELEVEN提供

響應政府便民防疫政策，7-ELEVEN北北基桃有藥商執照許可近2,700間門市、康是美210間門市，自5月9日上午10點起每日開賣「亞培Panbio家用快篩試劑單入」，每店限量開賣50劑，每劑售價180元，每日每人限購1劑，售完為止。

同時，7-ELEVEN與康是美持續提供口罩、酒精等各式防疫用品，是消費者離家最近、便利安心的防疫補給站，民眾還可透過OPEN POINT內的「防疫補給站」功能，隨時查詢定位點附近店家的口罩、快篩試劑、防疫用品、保健品存貨清單；而北北基桃總計近3,000家門市將偕同政府防疫，依循政府防疫政策販售「亞培Panbio家用快篩試劑單入」，成為最有力的防疫後盾。

此外，7-ELEVEN各門市自5月9日起至5月17日推出OPEN POINT會員當筆加價購活動，CITY CAFE大杯美式買1送1、悅氏Light鹼性水PET720買1送1、葡萄王康普茶雙纖飲PET530特價19元活動，只要報會員電話，門市當筆消費即能加購。（限量銷售，售完為止）

7-ELEVEN各門市自5月9日起至5月17日推出OPEN POINT會員當筆加價購活動，CITY CAFE大杯美式買1送1。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN各門市自5月9日起至5月17日推出OPEN POINT會員當筆加價購活動，CITY CAFE大杯美式買1送1。圖／7-ELEVEN提供

快篩試劑 口罩 亞培

延伸閱讀

新北庫存7.5萬劑校園快篩 將直接給學校備用

葉元之痛批陳時中卸責 高登根本沒能力買1700萬劑快篩

OK、萊爾富會員可Line群預購快篩 到店快取

PCR量能吃緊 北市校園快篩陽可先預防性停課

相關新聞

史上最划算！「住晶華、送晶英」入住五星飯店1500有找　再享栢麗廳吃到飽

疫情升溫無法到處跑，在飯店也能享最頂級的渡假享受！台北晶華酒店最新主打「環遊晶華 雙城假期」專案，入住晶華之餘再從礁溪晶泉丰旅、台南晶英酒店或太魯閣晶英酒店擇一，一次入住兩家五星級飯店1500起，堪稱

每晚3288元起！「寒居酒店」開幕 吃得到星級主廚餐　

寒舍集團旗下第5間、台北第4間飯店「寒居酒店」，自即日起正式於台北松江南京開幕。全館設計風格以休閒結合商務，並由米其林星...

漁港現撈直送的「海產Buffet」吃到飽！礁溪寒沐週週抽3C與住宿券，持小黃卡再享72折優惠

礁溪寒沐酒店為搶攻餐飲商機開大絕了！只要於旗下MU TABLE享用Buffet自助餐，消費滿2000元即有機會抽中飯店住宿券、高級3C或豪華家電等。MU TABLE還祭出新鮮魚貨直送的「現撈海鮮台」吃到飽服務，持小黃卡還可最高享有約72折優惠快衝！

加1元就多住一位！義大天悅飯店「這8天」入住 無痛升等破萬房型

位於高雄的義大天悅飯店，推出「3620享樂有你」超狂優惠，即日起至五月底前入住，只要加一元就讓你多住一位，一塊錢真的很有用！最多四人同行，雙人房也將升等成溫馨家庭房。原本房型優惠價3620元，四人同行

犒賞媽媽玩樂園！義大世界入園只要100元、六福村母子套票免千元

本週母親節即將到來，各大業者紛紛祭出優惠吸引「媽咪」消費。這回義大遊樂世界宣布全台灣的媽咪們入園只要100元，同行者最高還可享約5.8折優惠入園。另外六福村也祭出母親節專案套票，兩人入場免千元。

台北喜來登「防疫優惠」7選！ 外帶85折、連住7晚送住宿券與小黃卡75折統統都有

新冠疫情升溫，連日破萬確診病例也開啟了疫情新生活時期，飯店業者紛紛推出「防疫優惠」試圖持續活絡飯店市場。而台北喜來登大飯店特地推出「防疫7大優惠」，從小黃卡7折、連住7日與外帶自取85折等統統都有，UDN小編特地整理懶人包，一起來看看吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。