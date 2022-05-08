確定了！北部近3,000家7-ELEVEN、康是美明早10點開賣亞培快篩

響應政府便民防疫政策，7-ELEVEN北北基桃有藥商執照許可近2,700間門市、康是美210間門市，自5月9日上午10點起每日開賣「亞培Panbio家用快篩試劑單入」，每店限量開賣50劑，每劑售價180元，每日每人限購1劑，售完為止。

同時，7-ELEVEN與康是美持續提供口罩、酒精等各式防疫用品，是消費者離家最近、便利安心的防疫補給站，民眾還可透過OPEN POINT內的「防疫補給站」功能，隨時查詢定位點附近店家的口罩、快篩試劑、防疫用品、保健品存貨清單；而北北基桃總計近3,000家門市將偕同政府防疫，依循政府防疫政策販售「亞培Panbio家用快篩試劑單入」，成為最有力的防疫後盾。