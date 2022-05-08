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睽違13年！玉山「南橫F4」再合體 想挑戰要申請

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
埡口雲海。圖／玉管處提供
埡口雲海。圖／玉管處提供

台20線南部橫貫公路全線5月1日恢復通車，睽違近13年的玉山國家公園南部園區也重新對外開放，山友能挑戰完登「南橫F4」關山、庫哈諾辛山、塔關山及關山嶺山，但玉管處建議4座山應分4天攀登，以確保體力，降低意外風險。

玉管處指出，南橫公路從梅山口開始，經中之關、天池到埡口的大部分路段，位於玉山國家公園南部園區的範圍，名列百岳的「南台首嶽」關山及「南橫3山」的庫哈諾辛山、塔關山及關山嶺山的登山口皆位該路段，因此也被稱為「南橫F4」。

其中，庫哈諾辛山及關山線也從5月1日起恢復開放申請，關山及南橫3山也因此再次合體，可上山一次暢遊挑戰完登4座百岳，而攀登均自登山口往返，但步道多為陡上，部分路段須拉繩上攀，想要挑戰須多加評估自己的身體狀況與體能。

玉管處表示，「南橫F4」中，以關山步道約5.6公里最長，之後步道長度依序為庫哈諾辛山3.5公里、塔關山2.2公里、關山嶺山1.5公里，若想一次完登這4座百岳，建議4座山分4天攀登，確保體力恢復再挑戰，以降低登山意外風險。

此外，攀登庫哈諾辛山和關山須入園申請，可選擇住宿庫哈諾辛山屋（3026山屋）1至2晚，該山屋規範比照玉山主峰線採總量管制，其山屋人數上限24人、營地12人，而單日往返的「單攻」每日人數上限為100人，一律採線上申請。

玉管處再次提醒，中之關步道、天池遊憩區及公路沿線景點不用申請入園；塔關山、關山嶺山不用申請入園，但得辦理入山證；庫哈諾辛山及關山（南一段縱走）須提前辦理入園證及入山證申請，山友務必依規定申請許可入園行程攀登及宿營。

南橫公路河谷景觀。圖／玉管處提供
南橫公路河谷景觀。圖／玉管處提供
關山回望群峰稜線。圖／玉管處提供
關山回望群峰稜線。圖／玉管處提供
關山嶺山及南橫公路。圖／玉管處提供
關山嶺山及南橫公路。圖／玉管處提供

玉山國家公園 南橫 山友

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