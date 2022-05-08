快訊

一張圖看天氣！首波梅雨將襲全台 這天降溫冷到19度

日職／宋家豪本季首勝入袋 樂天延長賽開轟10連勝

明起4縣市超商可買非實名制快篩 限購1劑售價曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一張圖看天氣！首波梅雨將襲全台 這天降溫冷到19度

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
示意圖。今年首波梅雨將報到，中央氣象局表示，周四鋒面接近，周五雨勢轉為明顯，各地都有降雨機率，容易有短時強降雨，外出記得攜帶雨具。本報資料照片
示意圖。今年首波梅雨將報到，中央氣象局表示，周四鋒面接近，周五雨勢轉為明顯，各地都有降雨機率，容易有短時強降雨，外出記得攜帶雨具。本報資料照片

今年首波梅雨將報到，中央氣象局表示，周四鋒面接近，周五雨勢轉為明顯，各地都有降雨機率，容易有短時強降雨，外出記得攜帶雨具；此外周六受東北季風影響，各地明顯轉涼，北台灣低溫將下探19度。

氣象局表示，未來一周將有南方雲系、鋒面及東北季風，其中周一受到南方雲系影響，各地及離島有短暫陣雨或雷雨，非全面性降雨，東半部及西半部山區偶有局部較大雨勢

周二至周三水氣較少，東半部短暫雨及馬祖，西半部及金門、澎湖大多多雲到晴，午後大臺北地區局部陣雨。

周四至周日鋒面接近，降雨比較局部，周五起降雨才會漸明顯，各地及離島都有降雨的機率，中部以北及東北部易有局部大雨，周六之後，西半部及東北部有局部大雨發生的機率。

溫度部分，氣象局表示，周一各地氣溫舒適，北台灣低溫約22度，周二至周三氣溫回升，各地感受溫暖，最高溫約29度至34度，周四至周日氣溫逐漸下降，周六起東北季風影響，各地均感受涼意，北台灣低溫約19度。

氣象局提醒，梅雨鋒面帶來的水氣有時候會比較多，並易有短時強降雨，請留意最新天氣訊息 ；山區整周前後容易下雨，交通安全特別留意；另外周末東北季風影響期間，除了氣溫偏涼，沿海地區及離島容易有強陣風，海邊活動要多小心。

未來一周天氣。圖／取自氣象局臉書
未來一周天氣。圖／取自氣象局臉書

氣象局 東北季風 低溫 梅雨

延伸閱讀

第一波滯留鋒面周五到 梅雨襲全台 氣象局：影響到16日

相關新聞

明起超商可買非實名制快篩 每劑180元限購1劑

快篩需求大增，但政府推出的快篩實民制卻惹民怨，經濟部表示，已協調快篩廠商，持續撥出非實名制量能，陸續供給北北基桃染疫風險...

一張圖看天氣！首波梅雨將襲全台 這天降溫冷到19度

今年首波梅雨將報到，中央氣象局表示，周四鋒面接近，周五雨勢轉為明顯，各地都有降雨機率，容易有短時強降雨，外出記得攜帶雨具...

農委會砸重金 補助雲林上億蓋首座民營區域冷鏈中心

雲林縣是國內主要蔬菜產區，產量占全國三分之一，不過也因量大，一旦遇風雨災變等產銷失衡問題，常發生無法保鮮運送狀況，農損高...

極端氣候影響 嘉縣竹崎荔枝估量跌價飆升

嘉義縣荔枝將逢採收期，但竹崎鄉有農民反映，今年2月初花授粉時連續降1禮拜雨打落花，5月時「透南風」又遇熱浪來襲，近日日夜...

全聯跟進！明早10點同步開賣亞培快篩 北北基桃383家門市、每店限量50組

稍早傳出超商明早將開賣快篩的消息，四大超商均低調表示配合政府公告為準，但全聯現在則是率先正式公告，也會配合政府政策，同步...

疫情攪局！母親節不見出遊潮 南投風景區好冷清

今天是母親節，但受疫情及天氣影響，合歡山雖值杜鵑花季，但車流順暢，一整個上午，高乘載上山僅223輛，車流順暢；溪頭、日月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。