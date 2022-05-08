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一張圖看天氣！首波梅雨將襲全台 這天降溫冷到19度
今年首波梅雨將報到，中央氣象局表示，周四鋒面接近，周五雨勢轉為明顯，各地都有降雨機率，容易有短時強降雨，外出記得攜帶雨具；此外周六受東北季風影響，各地明顯轉涼，北台灣低溫將下探19度。
氣象局表示，未來一周將有南方雲系、鋒面及東北季風，其中周一受到南方雲系影響，各地及離島有短暫陣雨或雷雨，非全面性降雨，東半部及西半部山區偶有局部較大雨勢
周二至周三水氣較少，東半部短暫雨及馬祖，西半部及金門、澎湖大多多雲到晴，午後大臺北地區局部陣雨。
周四至周日鋒面接近，降雨比較局部，周五起降雨才會漸明顯，各地及離島都有降雨的機率，中部以北及東北部易有局部大雨，周六之後，西半部及東北部有局部大雨發生的機率。
溫度部分，氣象局表示，周一各地氣溫舒適，北台灣低溫約22度，周二至周三氣溫回升，各地感受溫暖，最高溫約29度至34度，周四至周日氣溫逐漸下降，周六起東北季風影響，各地均感受涼意，北台灣低溫約19度。
氣象局提醒，梅雨鋒面帶來的水氣有時候會比較多，並易有短時強降雨，請留意最新天氣訊息 ；山區整周前後容易下雨，交通安全特別留意；另外周末東北季風影響期間，除了氣溫偏涼，沿海地區及離島容易有強陣風，海邊活動要多小心。
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