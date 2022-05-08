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明起4縣市超商可買非實名制快篩 限購1劑售價曝光

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明起超商可買非實名制快篩 每劑180元限購1劑

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
超商配合政府政策，將於5月9日早上10點起開賣快篩試劑，每店配發50劑，每人限購1劑，1劑售價180元，首波限定北北基桃區域門市。圖／本報資料照
超商配合政府政策，將於5月9日早上10點起開賣快篩試劑，每店配發50劑，每人限購1劑，1劑售價180元，首波限定北北基桃區域門市。圖／本報資料照

快篩需求大增，但政府推出的快篩實民制卻惹民怨，經濟部表示，已協調快篩廠商，持續撥出非實名制量能，陸續供給北北基桃染疫風險較高地區，販賣的通路為超商、賣場等具有醫材販售證的店面，以提供民眾購買，明（9）日起開賣，每劑180元，每人限購一劑。

近日傳出政府在進口快篩後，將會鋪貨至超商讓民眾多一個管道購買，對此，超商低調不願多做說明，僅表示配合防疫政策，以中央主管機關公布資訊為主。

而經濟部今也公布新增的快篩銷售通路，包含四大超商、屈臣氏、康是美、全聯、美廉社。

經濟部官員表示，由於各超商、賣場物流的狀況不同，到貨與販售時間可能會有不同，但會每天鋪貨、陸續到貨，銷售門市以北北基桃等染液風險較高的地區為主，售價部分，因為是自由市場，由製造商跟通路商依商業模式協議，但會是單劑裝、一劑不超過180元，主要是提供大家急用、會有限購一劑的作法。

在經濟部公布訊息後，全聯也表示，因應國內疫情嚴峻，以「全民超市」為己任的全聯福利中心，為偕同台灣一起度過艱難時刻，自食藥署公布核准家用快篩試劑後，即積極與國內外廠商接洽合作引進家用快篩試劑。

全聯表示，為提供消費者居家檢測更方便選擇，將於9日上午10點在北北基桃有藥商執照許可門市383家，陸續開賣「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」，售價180元，每店限量開賣50組，每人限購一組，售完為止。

萊爾富也說，自去年6月以來，為便利民眾需求，一直有提供家用快篩試劑商品於超商販售，未來配合政府販售實名制快篩商品，仍不排除持續提供其他家用快篩試劑商品，便利民眾選擇。

快篩試劑 超商

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