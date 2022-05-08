農委會砸重金 補助雲林上億蓋首座民營區域冷鏈中心

雲林縣是國內主要蔬菜產區，產量占全國三分之一，不過也因量大，一旦遇風雨災變等產銷失衡問題，常發生無法保鮮運送狀況，農損高，收益大減，農委會今年補助民間業者1.2億元，另業者自籌1.6億元，共投入2.8億多元在西螺鎮興建全台第一座理集貨及區域冷鏈中心，農委會主委陳吉仲、立委劉建國等人今執鏟動土，預計明年6月完工。

陳吉仲表示，中央規畫2年編列126億執行建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系中長程計畫，在桃園及屏東設立2處旗艦型物流中心，另在雲林、嘉義、台南、高雄及屏東等5處興建區域冷鏈物流中心，雲林今天率先動土，是以蔬菜為主、水果為輔的最大基地，由漢光果菜生產合作社負責營運。

劉建國說，縣內學校營養午餐因為疫情停課暫停，一度致蔬菜無法順利銷出，經漢光協助調度，才幫農民和菜販化解危機，等這座冷鏈物流中心建好後，從台中到台南生產的蔬果，都可透過物流調度，增加農產品保鮮時程，保障農民收益。

理事主席廖丁川表示，區域冷鏈物流中心占地2800坪，主結構今年底會先完成，內部則預計明年6月前完成，場區將有廣達700坪的冷藏庫、43座碼頭及48部冷藏運輸車等，預期每年增銷6萬公噸蔬果。

農糧署長胡忠一說，業者推「四心一平台」計畫，將斥資5億8千多萬元蓋育苗中心、區域農產品加工中心、有機農產品分裝裁切中心、化學自主檢驗中心及E化商務平台等，預計明年9月完成，整體到位後，每日可達300噸以上量能。