快訊

確診者隔離天數縮短不回溯 羅一鈞：擔心行政負擔

英媒示警台灣夏季前死亡率引爆...陳時中指「會參考」 不排除續開邊境

國台辦願協助採購陸方快篩 陳時中：可依法辦理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

極端氣候影響 嘉縣竹崎荔枝估量跌價飆升

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣竹崎鄉荔枝今年受極端氣候影響，結果率差，預期價格將上漲。圖／林志崗提供
嘉義縣竹崎鄉荔枝今年受極端氣候影響，結果率差，預期價格將上漲。圖／林志崗提供

嘉義荔枝將逢採收期，但竹崎鄉有農民反映，今年2月初花授粉時連續降1禮拜雨打落花，5月時「透南風」又遇熱浪來襲，近日日夜溫差大，今年收成量恐不到十分之一，全台荔枝遭遇同樣問題，預估今年荔枝價格恐大幅上漲。

竹崎鄉荔枝每年5月約端午節前後採收，種約1甲地荔枝、3萬斤荔枝的農民林志崗說，今年2月突然下約1周大豪雨，當時正值花開授粉，荔枝花遭打落遍地往年開花率約有4成、去年狀況比較好有6成，但今年僅剩約2成。

林志崗說，5月初透南風時，又遇連日高溫，當時白天最高溫上看約37度，持續至今，日夜溫差大導致結果發育不良、大量落果，「養分都跑到枝葉」，結果率不到1成，全台各地都有類似情況。

林志崗說，荔枝產地價每台斤約卅、40元，產量減少預估荔枝價格將持續攀升，但受疫情影響，民眾出門買蔬果意願降低，實際情況還是等採收期才知道。

同樣受影響的還有龍眼和酪梨，竹崎鄉種約500公頃荔枝、600公頃龍眼，公所明上午9點將同台南農改場、農糧署等前往會勘，受損面積若達20%，將啟動現金救助機制，糯米、玫瑰紅荔枝每公頃9萬；黑夜、小丁香荔枝和龍眼每公頃6萬。

嘉義縣竹崎鄉荔枝今年受極端氣候影響，結果率差，預期價格將上漲。圖／林志崗提供
嘉義縣竹崎鄉荔枝今年受極端氣候影響，結果率差，預期價格將上漲。圖／林志崗提供
嘉義縣竹崎鄉荔枝今年受極端氣候影響，結果率差，預期價格將上漲。圖／林志崗提供
嘉義縣竹崎鄉荔枝今年受極端氣候影響，結果率差，預期價格將上漲。圖／林志崗提供
嘉義縣竹崎鄉荔枝今年受極端氣候影響，結果率差，預期價格將上漲。圖／林志崗提供
嘉義縣竹崎鄉荔枝今年受極端氣候影響，結果率差，預期價格將上漲。圖／林志崗提供

荔枝 農民 高溫 嘉義

延伸閱讀

荔枝樁象卵片停收 嘉義水上鄉爆成蟲入侵 小黑蚊肆虐

春雨+低溫南風致農損 高雄水蜜桃芒果荔枝啟動現金救助

高雄山區龍眼、荔枝開花率大減 地方民代邀農糧署勘災

荔枝果實初長成 最怕這種蟲來產卵

相關新聞

疫情升溫 母親節檔期餐飲業者：內用少一半 推出外帶餐

疫情升溫，多點爆發，隨著疫情社區化，影響民眾外出用餐意願。屏東縣賴姓餐飲業者無奈說，全國疫情確診人數破千後，影響民眾內用...

繡球花繽紛綻放 5景點拍夢幻美照

旅遊業者公布多個繡球花拍照熱點，不論是想拍到一整片的繡球花海，或是搭配童話造景的繡球花園，甚至是踏入在山中的繡球花田通通...

第一波滯留鋒面周五到 梅雨襲全台 氣象局：影響到16日

中央氣象局表示，明天受華南雲雨區影響，東半部、西半部山區有較大雨勢，周二、三趨緩，但周四又有鋒面接近，各地天氣不穩定；時...

染疫虛弱 中醫師：吃粥可調養元氣、助早日康復

染疫後，身體虛弱，甚至易腹瀉，中醫師說，傳統上吃粥可以調養身體，補元氣。藉由爐火將米粒中的澱粉糊化，把胺基酸、葡萄糖都釋...

農委會砸重金 補助雲林上億蓋首座民營區域冷鏈中心

雲林縣是國內主要蔬菜產區，產量占全國三分之一，不過也因量大，一旦遇風雨災變等產銷失衡問題，常發生無法保鮮運送狀況，農損高...

極端氣候影響 嘉縣竹崎荔枝估量跌價飆升

嘉義縣荔枝將逢採收期，但竹崎鄉有農民反映，今年2月初花授粉時連續降1禮拜雨打落花，5月時「透南風」又遇熱浪來襲，近日日夜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。