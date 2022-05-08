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極端氣候影響 嘉縣竹崎荔枝估量跌價飆升
嘉義縣荔枝將逢採收期，但竹崎鄉有農民反映，今年2月初花授粉時連續降1禮拜雨打落花，5月時「透南風」又遇熱浪來襲，近日日夜溫差大，今年收成量恐不到十分之一，全台荔枝遭遇同樣問題，預估今年荔枝價格恐大幅上漲。
竹崎鄉荔枝每年5月約端午節前後採收，種約1甲地荔枝、3萬斤荔枝的農民林志崗說，今年2月突然下約1周大豪雨，當時正值花開授粉，荔枝花遭打落遍地往年開花率約有4成、去年狀況比較好有6成，但今年僅剩約2成。
林志崗說，5月初透南風時，又遇連日高溫，當時白天最高溫上看約37度，持續至今，日夜溫差大導致結果發育不良、大量落果，「養分都跑到枝葉」，結果率不到1成，全台各地都有類似情況。
林志崗說，荔枝產地價每台斤約卅、40元，產量減少預估荔枝價格將持續攀升，但受疫情影響，民眾出門買蔬果意願降低，實際情況還是等採收期才知道。
同樣受影響的還有龍眼和酪梨，竹崎鄉種約500公頃荔枝、600公頃龍眼，公所明上午9點將同台南農改場、農糧署等前往會勘，受損面積若達20%，將啟動現金救助機制，糯米、玫瑰紅荔枝每公頃9萬；黑夜、小丁香荔枝和龍眼每公頃6萬。
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