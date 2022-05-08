天文解說培訓、手作星空皂 花蓮發展永續「星」旅遊

花蓮縣政府近年積極推動天文旅遊，至今培訓近20名天文解說員，推廣星空美景及在地產業。隨著後疫情時代來臨，縣府持續儲備觀光量能，今年上半年度開設2梯次「天文旅遊解說培訓課程」，並持續辦理、輔導一系列賞星天文活動，發展更多「星」型態永續遊程。

縣府觀光處長張志翔表示，自2020年開辦天文解說培訓課程，已逐漸展現成果，學員結合自身專業，將天文旅遊在地化及商品化，如賴世業、陳萬山、黃廉芳及鄭榮安等人，除是天文解說員，也是大農大富平地森林園區生態解說員，今年結合天文及生態兩項長才，與各單位合作，在大農大富園區舉辦「銀河‧螢河」活動，不只地上有螢光，天上也有星光可欣賞。

而在瑞穗經營木日光文旦驛站的楊淑惠，經培訓認證後，開發出全新的「花現天文、柚見星空、旦看人生」夜探柚園導覽活動，結合果園農遊、文旦點心品嚐及觀星行程。富里的富圖民宿業者邱曉菁和磚窯居的徐尉傑，提供深度星空解說導覽；壽豐綠舍民宿的林柏偉則展現星空攝影專長，除星空解說，時常為客人與美麗星空合影。

花蓮天文旅遊系列活動將陸續登場，包括「皂訪·星河」手工皂體驗、「染一片星空」植物染、「忘憂星海」金針花季結合天文觀星、「海洋月光賞星船」、「海之星·星之海」食魚教育和賞星活動，及2場音樂會等。

張志翔指出，縣府近年以有系統的培訓及認證方式，培養在地居民及業者天文導覽軟實力及實戰能力，結合在地特色產業，輔導在地業者發展夜間低碳無光害的永續遊程。