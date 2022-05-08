快訊

超商9日開賣快篩？ 業者：若正式公告一定配合

5月31日前65歲以上長者打任何1劑疫苗 都可獲500元獎勵

新增12染疫死創新高⋯6人未接種疫苗 1歲多男童發燒確診中症

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天文解說培訓、手作星空皂 花蓮發展永續「星」旅遊

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
室內的「皂訪·星河」手工皂體驗，讓民眾製作星空，左為海豚座、右為星月星空。圖／花蓮縣政府提供
室內的「皂訪·星河」手工皂體驗，讓民眾製作星空，左為海豚座、右為星月星空。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府近年積極推動天文旅遊，至今培訓近20名天文解說員，推廣星空美景及在地產業。隨著後疫情時代來臨，縣府持續儲備觀光量能，今年上半年度開設2梯次「天文旅遊解說培訓課程」，並持續辦理、輔導一系列賞星天文活動，發展更多「星」型態永續遊程。

縣府觀光處長張志翔表示，自2020年開辦天文解說培訓課程，已逐漸展現成果，學員結合自身專業，將天文旅遊在地化及商品化，如賴世業、陳萬山、黃廉芳及鄭榮安等人，除是天文解說員，也是大農大富平地森林園區生態解說員，今年結合天文及生態兩項長才，與各單位合作，在大農大富園區舉辦「銀河‧螢河」活動，不只地上有螢光，天上也有星光可欣賞。

而在瑞穗經營木日光文旦驛站的楊淑惠，經培訓認證後，開發出全新的「花現天文、柚見星空、旦看人生」夜探柚園導覽活動，結合果園農遊、文旦點心品嚐及觀星行程。富里的富圖民宿業者邱曉菁和磚窯居的徐尉傑，提供深度星空解說導覽；壽豐綠舍民宿的林柏偉則展現星空攝影專長，除星空解說，時常為客人與美麗星空合影。

花蓮天文旅遊系列活動將陸續登場，包括「皂訪·星河」手工皂體驗、「染一片星空」植物染、「忘憂星海」金針花季結合天文觀星、「海洋月光賞星船」、「海之星·星之海」食魚教育和賞星活動，及2場音樂會等。

張志翔指出，縣府近年以有系統的培訓及認證方式，培養在地居民及業者天文導覽軟實力及實戰能力，結合在地特色產業，輔導在地業者發展夜間低碳無光害的永續遊程。

「染一片星空」星空植物染於6月25日登場，「皂訪‧星河」於7月16日舉辦，另縣府在5月23日至7月28日分別在花蓮市及瑞穗鄉辦理天文旅遊解說培訓課程，各提供30個名額，由專業的天文講師帶領學員室內課程與戶外實地觀測，有興趣的民眾可於「流星花蓮—山海星光網站」報名。

花蓮縣政府近年積極推動天文旅遊，至今培訓近20名天文解說員，推廣星空美景及在地產業。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府近年積極推動天文旅遊，至今培訓近20名天文解說員，推廣星空美景及在地產業。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府近年積極推動天文旅遊，舉辦一系列賞星天文活動。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府近年積極推動天文旅遊，舉辦一系列賞星天文活動。圖／花蓮縣政府提供

花蓮 文旦 民宿

延伸閱讀

為離島留住教師 國中校長葉天文助解決生活不便

花蓮男經營「帝吧」社團散布疫情謠言 遭判刑3月

花蓮暴增803例分析「校正回歸」 縣府9日起巡迴打疫苗

2022兒童夏令營這樣玩！臺師大創意台語營 天文、藝術、情緒EQ一把罩

相關新聞

疫情升溫 母親節檔期餐飲業者：內用少一半 推出外帶餐

疫情升溫，多點爆發，隨著疫情社區化，影響民眾外出用餐意願。屏東縣賴姓餐飲業者無奈說，全國疫情確診人數破千後，影響民眾內用...

繡球花繽紛綻放 5景點拍夢幻美照

旅遊業者公布多個繡球花拍照熱點，不論是想拍到一整片的繡球花海，或是搭配童話造景的繡球花園，甚至是踏入在山中的繡球花田通通...

第一波滯留鋒面周五到 梅雨襲全台 氣象局：影響到16日

中央氣象局表示，明天受華南雲雨區影響，東半部、西半部山區有較大雨勢，周二、三趨緩，但周四又有鋒面接近，各地天氣不穩定；時...

染疫虛弱 中醫師：吃粥可調養元氣、助早日康復

染疫後，身體虛弱，甚至易腹瀉，中醫師說，傳統上吃粥可以調養身體，補元氣。藉由爐火將米粒中的澱粉糊化，把胺基酸、葡萄糖都釋...

疫情攪局！母親節不見出遊潮 南投風景區好冷清

今天是母親節，但受疫情及天氣影響，合歡山雖值杜鵑花季，但車流順暢，一整個上午，高乘載上山僅223輛，車流順暢；溪頭、日月...

居家防疫養個植物好療癒！熱門植栽 明星最愛種「這款」

隨著新冠疫情的變化，不少人開始居家上班上課，適逢春暖花開的季節，將戶外綠意引進室內，養植栽不失為一個療癒身心的方法，種得好不但能美化環境，提升設計品味，還能淨化空氣。讓我們來看看熱門的室內植栽有哪些吧~~

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。