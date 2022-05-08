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疫情升溫 母親節檔期餐飲業者：內用少一半 推出外帶餐

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
太平洋百貨屏東店整理出餐廳推出外帶聚餐組合。圖／取自太平洋百貨屏東臉書
太平洋百貨屏東店整理出餐廳推出外帶聚餐組合。圖／取自太平洋百貨屏東臉書

疫情升溫，多點爆發，隨著疫情社區化，影響民眾外出用餐意願。屏東縣賴姓餐飲業者無奈說，全國疫情確診人數破千後，影響民眾內用意願，母親節聚餐旺季，內用減少五成，母親節檔期推出外帶聚會餐，銷量仍有限。

賴姓業者在屏東市有三家店，分屬不同類型，包括牛排店、火鍋店等，他無奈說，疫情升溫，影響民眾內用意願，猶如回到去年母親節聚餐旺季「只是去年疫情，幾乎看不到頭，這波疫情雖然高峰，但大家都有打疫苗」也深知清零不可能，要與疫情共存。

賴姓業者說，希望撐過這波疫情，疫情影響業績掉約五成，「大家一起挺過去」，餐廳推出外帶客製化套餐組合。

屏東太平洋百貨觀察，疫情衝擊，餐廳接到不少民眾取消內用預約，「母親節還是要過，改變在哪裡吃」，餐廳推出外帶聚餐組。

太平洋百貨屏東店美食地下街，中午用餐人潮少。記者劉星君／攝影
太平洋百貨屏東店美食地下街，中午用餐人潮少。記者劉星君／攝影

疫情 母親節 屏東縣

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