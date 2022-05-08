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第一波滯留鋒面周五到 梅雨襲全台 氣象局：影響到16日

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局表示，本周五可能迎接今年第一波滯留鋒面。本報資料照片
中央氣象局表示，本周五可能迎接今年第一波滯留鋒面。本報資料照片

中央氣象局表示，明天受華南雲雨區影響，東半部、西半部山區有較大雨勢，周二、三趨緩，但周四又有鋒面接近，各地天氣不穩定；時序進入梅雨季，本周五可能迎接今年第一波滯留鋒面，持續時間不短，預估影響台灣天氣到16日下周一。

氣象局預報員林定宜表示，今起華南雲雨區東移，台灣天氣相當不穩定，各地都可能有局部短暫陣雨甚至雷雨現象，尤其台灣東半部地區、西半部山區會有局部較大雨勢發生機率；今天一整天水氣都相當多，一直從台灣海峽移到台灣陸地，但風場吹偏東風，整體溫度不會太低，比較溫暖。

林定宜表示，明天持續受到華南雲雨區東移影響，東半部雨勢相當多，西半部山區也會有局部較大雨勢，各地天氣都相當不穩定，周二、周三台灣附近水氣減少，但東半部、大台北、西半部山區午後仍有局部短暫陣雨或雷雨，整體溫度處於回升狀況。

林定宜說，由於鋒面接近，周四天氣又開始轉趨不穩定，中部以北、東北部又轉為局部短暫陣雨或雷雨天氣，其他地區也可能有局部短暫陣雨；周五鋒面影響，東北風稍微增強，北部、東北部天氣稍微轉涼，中部以北、東北部雨勢相對明顯，且有局部較大雨勢。

林定宜說，周六仍受鋒面影響，西半部、東北部天氣不穩定，會有局部較大雨勢，溫度下降幅度明顯，預估北台灣高溫從27、28度下滑到20度。

預報員王君賢表示，周五這波鋒面有機會是今年第一波滯留鋒面，持續時間比較久，鋒面周四就會接近台灣，這時有降雨但仍比較局部，要從周五開始降雨才會漸明顯，各地都有降雨的機率，中部以北及東北部有局部較大雨勢；周六之後，西半部及東北部有局部較大雨勢發生的機率，會持續到16日。

氣象局 天氣動態

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