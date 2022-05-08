快訊

網傳上海實施「一人陽性、全樓轉運」防疫新政 爆民怨

疫苗對防護Omicron無效？新英格蘭醫學期刊最新研究曝數據

像媽咪照養動物 壽山動物園9女保育員母親節快樂

中央社 / 高雄8日電

今天是母親節壽山動物園共有9名女性保育員，宛如「動物媽咪」無微不至照養園內動物。高市觀光局今天發文祝福她們母親節快樂，表示她們對動物如慈母般付出，令人動容。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿表示，壽山動物園共有9名女性保育員，這些「動物媽咪」無微不至照養園內動物，無論陰雨天晴，總是能看見她們身影，時時留意動物的一舉一動和進食狀況，甚至對於動物的離開，也寫下思念之情。

女姓保育員周潔如的母親，曾擔任壽山動物園的保育員，周潔如從小受到媽媽影響，長大後也投入保育員行列；一開始負責大型草食性動物的照養，首次面對動物們因病痛離開，她寫下了對駱駝「春麗」的思念，字裡行間流露款款深情。

周潔如說，當時在照顧春麗同伴「強強」時，發現有步履蹣跚的情形，立即通知獸醫師及時治療，過程中也發現，原來駱駝的腳底有厚軟的脂肪肉墊，像海綿一樣柔軟，且既能隔熱，也不會陷入鬆軟的沙土中。

後來周潔如成為鴯鶓的「動物媽咪」，從幼雛到成年悉心呵護，彼此間產生深厚感情；另鸚鵡的個性敏感、很會認人，也是最她掛心的動物。而最近園內誕生小孔雀，周潔如說，看著孔雀媽媽帶著2隻小孔雀漫步，內心很療癒。

已有23年照養動物經驗的吳雪枝，是最資深的保育員，3年後即將退休，負責梅花鹿、弓角羚羊、長鬃山羊及山羌等動物照養。

此外，徐千貽則對動物訓練很在行，黑猩猩與她有一定程度的信任感；張淑萍陪伴侏儒河馬「圓寶」成長，也會透過互動遊戲進行動物訓練。李元華所照料的樹懶很受遊客喜愛；繁衍無數的黑肚綿羊及長鼻浣熊分別由郭雪貞及紀方捷照顧。

在收容中心服務的許美鯉及鍾惠英，她們對於領角鴞等收容動物的照護，也盡心盡力。觀光局表示，她們如慈母般的付出令人動容，祝福她們母親節快樂。

壽山動物園 觀光局 母親節

延伸閱讀

雙溪高中藝情抗疫情 母親節前學生畫出張張家庭故事

疫情升溫被隔離者多 后里花農母親節快遞送花多3到4成

溫暖的母親節 屏基跨團隊完成確診孕婦剖腹產 母子均安

疫情下母親節怎麼過？網友： 排隊買快篩試劑送媽媽

相關新聞

第一波滯留鋒面周五到 梅雨襲全台 氣象局：影響到16日

中央氣象局表示，明天受華南雲雨區影響，東半部、西半部山區有較大雨勢，周二、三趨緩，但周四又有鋒面接近，各地天氣不穩定；時...

繡球花繽紛綻放 5景點拍夢幻美照

旅遊業者公布多個繡球花拍照熱點，不論是想拍到一整片的繡球花海，或是搭配童話造景的繡球花園，甚至是踏入在山中的繡球花田通通...

溫暖的母親節 屏基跨團隊完成確診孕婦剖腹產 母子均安

屏東基督教醫院在母親節前夕7日動員婦產科、小兒科、麻醉科、手術室及新冠肺炎專責病房團隊，完成屏東縣首例新冠肺炎確診孕婦剖...

染疫虛弱 中醫師：吃粥可調養元氣、助早日康復

染疫後，身體虛弱，甚至易腹瀉，中醫師說，傳統上吃粥可以調養身體，補元氣。藉由爐火將米粒中的澱粉糊化，把胺基酸、葡萄糖都釋...

不敵疫情 多家國道客運擬局部停駛

交通部才剛撐過台鐵停駛危機，如今換國道客運業者醞釀停駛部分虧損嚴重的路線，包括國光、統聯、首都等業者都有意提出申請，停駛...

藝術視野 將時尚與藝術結合展開一場精采絕倫的演出

走進藝術的世界，有點像縱身跳進深不見底的海裡。一開始會有點令人不知所措、無從下手，尤其藝術的表現形式不斷在進化，從原本的 2D 平面，演化到 3D、雕塑、抽象、數位、影片、聲音、空間、表演、關係，到生成藝術等族繁不及備載。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。