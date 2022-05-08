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疫情升溫被隔離者多 后里花農母親節快遞送花多3到4成

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
后里花農趕在母親節前，包裝康乃馨禮盒，代客送花。記者游振昇／攝影
后里花農趕在母親節前，包裝康乃馨禮盒，代客送花。記者游振昇／攝影

今天是母親節，國內疫情確診人數不斷增加，有子女因被隔離無法親送母親節禮物，台中后里花農羅弘奇最近接到很多訂單，代民眾快遞送康乃馨給母親，快遞送花服務數量，比去年增加3到4成。

昨天國內本土病例已超過4萬例，許多民眾因被隔離或是居家檢疫中，今天是母親節，無法回家陪伴過節，后里綵宏花卉農場負責人羅弘奇今年接到很多訂單，民眾希望代送康乃馨到遠地的母親。

羅弘奇表示，每年母親節前夕都有代客送花服務，今年因疫情升溫，快遞送花服務需求更大，其中一名女客戶打電話訂花說，她住新北，原本今天母親節要回高雄親送禮物給母親，她日前被通知要隔離，母親節前無法解隔離，因此訂花快遞送花到高雄，趕在母親節今天送花到母親手上。

綵宏花卉農場以種植百合花為大宗，近幾年也種康乃馨，農場工作人員趕在母親節前採收康乃馨，套袋裝箱，母親節前，訂單已滿，也都趕在今天前快遞送出。

后里花農趕在母親節前，包裝康乃馨禮盒，代客送花。記者游振昇／攝影
后里花農趕在母親節前，包裝康乃馨禮盒，代客送花。記者游振昇／攝影
后里花農趕在母親節前，包裝康乃馨禮盒，代客送花。記者游振昇／攝影
后里花農趕在母親節前，包裝康乃馨禮盒，代客送花。記者游振昇／攝影

母親節 隔離 疫情

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