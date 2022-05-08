溫暖的母親節 屏基跨團隊完成確診孕婦剖腹產 母子均安

屏東基督教醫院在母親節前夕7日動員婦產科、小兒科、麻醉科、手術室及新冠肺炎專責病房團隊，完成屏東縣首例新冠肺炎確診孕婦剖腹產手術，母子生命徵象穩定，男嬰體重3020公克PCR採檢為陰性。

最美好的母親節禮物！屏基婦產科主治醫師林鈺蓉說，產婦25歲，懷孕周數為36周過六天。5月5日下午定期產檢結束後採檢PCR陽姓確診，當時無新冠肺炎症狀。懷孕36周後，孕婦可選擇每周接受核酸檢測，以防需緊急入院生產，考量許姓產婦有子癲前症，屬高危險妊娠，加上國外有研究顯示，孕婦確診新冠肺炎可能加重子癲前症風險，避免隔離期間有影響孕婦與胎兒安全變化，照護團隊討論後決定7日提前剖腹生產。

屏基早在去年5月便訂定新冠肺炎孕產婦生產作業流程，從入院待產、術前準備、風險評估、狀況模擬、環境清消，每個環節一一確認，跨科別動員近20名醫護及工作人員。

手術室裡麻醉科醫師緊盯產婦各項生理數值，婦產科醫師及助手專心手術，小兒科醫師及護理師在一旁待命接手照顧新生兒，護理部督導在旁隨時遞補支援，當手術室傳出嬰兒哭聲時，現場醫護人員都覺得那真是最美妙的聲音，手術歷時約60分鐘。

術後，新手媽媽回到負壓隔離病房繼續接受治療，嬰兒和媽媽母嬰同室，隔離區同時有新生兒團隊提供照護，一起度過第一個也是最難忘的母親節。

屏基指出，新冠肺炎確診者開刀時手術室不能開空調，屏基7日下午排開其他手術，手術後做完環境清潔消毒，手術室必須靜置24小時才能再次使用，維護環境安全。