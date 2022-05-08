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高溫上看33度明水氣增 吳德榮：梅雨季滯留鋒周五報到
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天微弱鋒面影響，今天雲層結構較鬆散，局部地區有短暫陣雨的機率；白天因雲量增多、高溫微降，低溫不變。北部20至28度，中部21至31度，南部22至33度，東部20至30度。明天水氣增多，不穩定度提高，局部地區有陣雨或雷雨的機率，高溫再微降，低溫不變。
吳德榮表示，周二、周三鋒面遠離，大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，氣溫回升。周四梅雨季第3道鋒面逐漸接近，中部以北局部陣雨或雷雨的機率，愈晚愈提高，天氣仍偏暖。
他說，周五梅雨季第3道鋒面南下，為各地帶來陣雨、雷雨，伴隨劇烈天氣；氣溫驟降、明顯轉涼；期末的模擬則顯示，周六至下周二鋒面皆在台灣附近南北徘徊，為今年梅雨季第1波滯留鋒。
他說，由於理論的限制，模式模擬滯留鋒大尺度型態的改變，具有參考價值；但模擬其中發展的中、小尺度對流系統的時空分布，則已超過理論極限，有很大不確定性，需持續觀察。
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