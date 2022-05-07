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首案特定工廠用地合法 台中市經發局：比讀博士班還久

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市經發局核准44家取得特定工廠業者申請核定用地計畫，而寶嘉誠工業股份有限公司成功輔導取得用地計畫核定，為全國首例。圖／台中市經發局提供
台中市經發局核准44家取得特定工廠業者申請核定用地計畫，而寶嘉誠工業股份有限公司成功輔導取得用地計畫核定，為全國首例。圖／台中市經發局提供

台中市經發局核准特定工廠及納管案件達4465件，其中，44家取得特定工廠業者申請核定用地計畫，而寶嘉誠工業公司成功輔導取得用地計畫核定，為全國首例。經發局長張峯源說，這些業者歷經10多年遞件、申請，「比讀博士班還久」，另43家業者，將加速辦理審查作業，協助用地合法化。

台中市經發局受理1萬169件申請未登記工廠納管、補辦臨時登記工廠申請特定工廠登記，核准特定工廠及納管案件高達4465件，數量全國最多。

其中，44家取得特定工廠業者申請核定用地計畫，並成功輔導首家特定工廠寶嘉誠工業股份有限公司，於今年5月4日取得用地計畫核定。

張峯源表示，工廠業者從臨時工廠登記到取得特定工廠登記、申請核定用地計畫，這條路已走了10多年，最後取得用地合法化，如同一路從高中考大學、碩士班，到博士班終於畢業，需經過市府跨局處重重審查、輔導通過，「比讀博士班還久！」。

張峯源補充，另外43家業者，基本上均是之前已取得臨登直接轉特登業者，也同樣經過10幾年的改善過程，目前正進入最後階段，取得工廠用地合法證明文件，市府將加速辦理審查作業，協助用地合法化。

至於中央列管台中165家疑似未登記工廠，經發局已查處12家未登記工廠限期停工（1家已停工或歇業、11家勒令停工），為期一個月。張峯源說，目前業者均歇業，一個月後進行複查作業，若未停工依法開罰2萬至10萬元，停止供電、供水及拆除，移送主管機關裁處。

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