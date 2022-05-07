兒癱44年未開口喊媽 慈母說「只是做了媽媽該做的事」

「我只是一個平凡的媽媽，做了媽媽該做的事」高雄市67歲陳黃美英照顧極重度腦性麻痺兒子44年，孩子沒開口喊過一聲媽，今天獲得全國愛心媽媽慈暉獎表揚，她眼眶泛紅分享生活點滴，沒有埋怨、沒有沮喪，反而感謝政府長照政策及創世基金會協助，並鼓勵所有家中有身心障礙小孩媽媽說「你們不孤單，要堅持下去」。

台灣無障礙協會發起的「全國十大愛心媽媽慈暉獎」選拔，今年邁入29年，今年因疫情關係在科工館縮小規模舉辦，也採網路直播方式，分享10位獲獎媽媽的偉大故事給更多人知道。

陳黃美英擔任居服員，主要是為方便照顧重度腦麻兒子阿原，44年來阿原一直臥病在床、生活無法自理，只會發出短音或無意識呵笑。另位家住台南的李素英夫家有遺傳性疾病，丈夫與家族多人均罹患脊隨小腦萎縮症，不幸的是，丈夫病發去世後兒子也發病，應該含飴弄孫的年紀卻仍為照顧小孩而忙碌。

申隽15年前為愛情放棄大陸公務員工作來台結婚定居，罹患唐氏症的老二讓她的人生一度陷入愁雲慘霧。申隽說，她不想放棄自己的孩子，手作千張字卡教兒子認字、學打鼓，現在成立舞蹈團帶小孩公益演出，8年來共演出300多場，「感謝學校及同學對兒子的關愛」。