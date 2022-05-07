兒癱44年未開口喊媽 慈母說「只是做了媽媽該做的事」
「我只是一個平凡的媽媽，做了媽媽該做的事」高雄市67歲陳黃美英照顧極重度腦性麻痺兒子44年，孩子沒開口喊過一聲媽，今天獲得全國愛心媽媽慈暉獎表揚，她眼眶泛紅分享生活點滴，沒有埋怨、沒有沮喪，反而感謝政府長照政策及創世基金會協助，並鼓勵所有家中有身心障礙小孩媽媽說「你們不孤單，要堅持下去」。
台灣無障礙協會發起的「全國十大愛心媽媽慈暉獎」選拔，今年邁入29年，今年因疫情關係在科工館縮小規模舉辦，也採網路直播方式，分享10位獲獎媽媽的偉大故事給更多人知道。
陳黃美英擔任居服員，主要是為方便照顧重度腦麻兒子阿原，44年來阿原一直臥病在床、生活無法自理，只會發出短音或無意識呵笑。另位家住台南的李素英夫家有遺傳性疾病，丈夫與家族多人均罹患脊隨小腦萎縮症，不幸的是，丈夫病發去世後兒子也發病，應該含飴弄孫的年紀卻仍為照顧小孩而忙碌。
申隽15年前為愛情放棄大陸公務員工作來台結婚定居，罹患唐氏症的老二讓她的人生一度陷入愁雲慘霧。申隽說，她不想放棄自己的孩子，手作千張字卡教兒子認字、學打鼓，現在成立舞蹈團帶小孩公益演出，8年來共演出300多場，「感謝學校及同學對兒子的關愛」。
台灣無障礙協會指出，今年共有鍾欣穎、李素英、陳黃美英、申隽、彭記妹、邱燕清、史麗鳳、葉美花、耿立予、黃秒華等人當選2022年十大愛心媽媽。理事長林俊福說，各地推薦函超過百封，最後評審團選出十人，相信媽媽對小孩的愛無從比較，每個媽媽都同樣偉大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言