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失禁夫妻沒錢買尿布只能包塑膠袋 一家3口擠簡陋板模屋

兒癱44年未開口喊媽 慈母說「只是做了媽媽該做的事」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
「全國十大愛心媽媽慈暉獎」今天頒獎，右起為受表揚者彭記妹、申隽、陳黃美英、李素英及鍾欣穎。記者徐白櫻／攝影
「全國十大愛心媽媽慈暉獎」今天頒獎，右起為受表揚者彭記妹、申隽、陳黃美英、李素英及鍾欣穎。記者徐白櫻／攝影

「我只是一個平凡的媽媽，做了媽媽該做的事」高雄市67歲陳黃美英照顧極重度腦性麻痺兒子44年，孩子沒開口喊過一聲媽，今天獲得全國愛心媽媽慈暉獎表揚，她眼眶泛紅分享生活點滴，沒有埋怨、沒有沮喪，反而感謝政府長照政策及創世基金會協助，並鼓勵所有家中有身心障礙小孩媽媽說「你們不孤單，要堅持下去」。

台灣無障礙協會發起的「全國十大愛心媽媽慈暉獎」選拔，今年邁入29年，今年因疫情關係在科工館縮小規模舉辦，也採網路直播方式，分享10位獲獎媽媽的偉大故事給更多人知道。

陳黃美英擔任居服員，主要是為方便照顧重度腦麻兒子阿原，44年來阿原一直臥病在床、生活無法自理，只會發出短音或無意識呵笑。另位家住台南的李素英夫家有遺傳性疾病，丈夫與家族多人均罹患脊隨小腦萎縮症，不幸的是，丈夫病發去世後兒子也發病，應該含飴弄孫的年紀卻仍為照顧小孩而忙碌。

申隽15年前為愛情放棄大陸公務員工作來台結婚定居，罹患唐氏症的老二讓她的人生一度陷入愁雲慘霧。申隽說，她不想放棄自己的孩子，手作千張字卡教兒子認字、學打鼓，現在成立舞蹈團帶小孩公益演出，8年來共演出300多場，「感謝學校及同學對兒子的關愛」。

台灣無障礙協會指出，今年共有鍾欣穎、李素英、陳黃美英、申隽、彭記妹、邱燕清、史麗鳳、葉美花、耿立予、黃秒華等人當選2022年十大愛心媽媽。理事長林俊福說，各地推薦函超過百封，最後評審團選出十人，相信媽媽對小孩的愛無從比較，每個媽媽都同樣偉大。

88歲來自花蓮的彭記妹養育12個小孩，其中一人不良於行，近年罹患失智症，今天由她的三女兒替她致詞。記者徐白櫻／攝影
88歲來自花蓮的彭記妹養育12個小孩，其中一人不良於行，近年罹患失智症，今天由她的三女兒替她致詞。記者徐白櫻／攝影
陳黃美英（右）照顧癱兒44年，立委李昆澤（左）頒發傑出愛心媽媽獎牌給予肯定。記者徐白櫻／攝影
陳黃美英（右）照顧癱兒44年，立委李昆澤（左）頒發傑出愛心媽媽獎牌給予肯定。記者徐白櫻／攝影
陳黃美英的兒子「阿原」長年臥病骨瘦如柴，只要兒子開心，媽媽就開心。圖／創世基金會提供
陳黃美英的兒子「阿原」長年臥病骨瘦如柴，只要兒子開心，媽媽就開心。圖／創世基金會提供
申隽（右）為愛來台定居，唐氏症兒子改變她的命運。記者徐白櫻／攝影
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