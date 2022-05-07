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CNFlower開設「花草四季」線上花藝課 凌宗湧親自教學

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
CNFlower西恩創辦人凌宗湧，在「花草四季-春夏課程」中，也會親自教學2堂課。圖／CNFlower西恩提供
CNFlower西恩創辦人凌宗湧，在「花草四季-春夏課程」中，也會親自教學2堂課。圖／CNFlower西恩提供

頂級花藝美學品牌CNFlower西恩，首度推出「花草四季」線上花藝課程，由品牌創辦人凌宗湧及CNSchool師資團隊共同設計線上花藝課程，首先為春夏季節開課，9堂課程中，2堂課由凌宗湧親自教學，7堂課為CNSchool師資團隊，共有30個以上技術分享，涵蓋CN經典、自然系、新東方花藝風格，融合色彩美學要點、花草配置布局、花器搭配、實用技巧與照顧養護方法等。

凌宗湧表示，大自然是空間中最奢侈的藝術品，跟著四季流轉帶領花草變化，希望透過線上課程，讓大家能以花草融入生活創作中。在「花草四季」線上課程中，不是強調名貴材料或繁複技法，而是跟隨著自然時節，發現每種材料的獨特樣貌與生命力，讓花藝創作充滿豐富的季節感。

在課程中，希望帶領大家從花園、市場到花店，能感受春夏最美的模樣，也會走入陽明山火山口下的西恩花園，現場採集當季花草來創作，希望傳遞出四季自然花草的變化，能夠為生活帶來新鮮樣貌與驚喜，並能延伸出豐富的想像力。

於春夏季節課程裡，將可以學到如何打造室內盆花、實用花束、送禮花藝、戶外大型裝置與餐桌布置，滿足日常生活中各種花藝的呈現方式，還能運用植物本身特性創作，更學習多樣自製架構的方式，創作出專屬每個人的花藝空間。

且線上課程不受時間、區域限制，也不限制觀看次數與時間，可以反覆觀看學習。即日起至6月5日，「花草四季-春夏課程」原價4,800元，早鳥價2,800元；「冬春＋春夏」課程優惠套組原價9,600元，早鳥價5,600元。

頂級花藝品牌CNFlower西恩，推出「花草四季」線上花藝課程。圖／CNFlower西恩提供
頂級花藝品牌CNFlower西恩，推出「花草四季」線上花藝課程。圖／CNFlower西恩提供
CNFlower西恩創辦人凌宗湧，在「花草四季-春夏課程」中，也會親自教學2堂課。圖／CNFlower西恩提供
CNFlower西恩創辦人凌宗湧，在「花草四季-春夏課程」中，也會親自教學2堂課。圖／CNFlower西恩提供
在CNFlower西恩「花草四季-春夏課程」中，可以學習到許多實用技巧，並能創作出個人風格的花藝作品。圖／CNFlower西恩提供
在CNFlower西恩「花草四季-春夏課程」中，可以學習到許多實用技巧，並能創作出個人風格的花藝作品。圖／CNFlower西恩提供
大自然是最奢侈的藝術品，CNFlower西恩「花草四季-春夏課程」帶領大家領略四季花草之美。圖／CNFlower西恩提供
大自然是最奢侈的藝術品，CNFlower西恩「花草四季-春夏課程」帶領大家領略四季花草之美。圖／CNFlower西恩提供

品牌 陽明山

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