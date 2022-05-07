影／鳳梨竹筍產區 台南龍崎今起5月每周末辦鳳梨好筍季

台南市龍崎區公所配合市府推廣行銷農產品，在182線旁龍崎文衡殿舉辦「2022年臺南鳳梨好筍季『虎你旺萊 竹你筍莉』農產業文化活動」，下午開幕市長黃偉哲、農業局長李建裕等地方人士參與揭幕，推銷龍崎鳳梨和綠竹筍，力挺優質農產品。

為感謝龍崎文衡殿、財團法人岳山文化藝術基金會、寯陽實業、泰嘉開發、長磯建設等捐贈五輛公務機車，市長黃偉哲代表市府受贈、肯定協助區公所推展公務的善舉。

龍崎區公所表示，為提升龍崎觀光能見度、推廣龍崎優質農產品，今年結合龍崎文衡殿、龍崎區農會、救國團台南市龍崎區團委會、台南市竹會等單位，五月的每個周六在龍崎文衡殿舉辦竹好系列活動：

5月14日有「龍崎竹好輕旅行」，可以體驗竹編和草仔粿DIY，以及鳳梨採果樂，當天下午還有藝如春風走透透的劇團表演，由蘋果劇團演出巧克力奇緣，更有摸彩活動和農特產青農市集等。

5月21日有「龍崎竹好觀日健行」，帶大家走訪龍崎五間步道，同時在竹炭故事館還有綠竹筍評鑑，文衡殿則有農特產青農市集。