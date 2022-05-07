舊「礙」變新歡 台電金門處將除役礙子做成療鬱盆栽

台電金門區營業處今日舉辦「彩繪愛(礙)的花語-電力廢料再生公益活動」，將各種退役的電力物料，做最佳利用，活動現場可見已經除役的報廢「礙子」，經由巧手彩繪，搖身一變成為「療鬱」又「可愛」的多肉植物盆栽、筆筒、擴香瓶，讓不少民眾看到直說好有巧思，台電表示，這批礙子將全數捐給家扶中心，由他們來做愛心募款，希望大家能踴躍參與公益活動。

這場公益活動今天一早在台電金門區營業處前廣場舉行，包括金門縣議長洪允典、議會秘書長翁自保、縣府建設處長李有忠、金門家扶中心主任李桂平、台電金門區處長黃甘杏、副處長蔡四海等人都到場參與。

台電表示，每根電線桿幾乎都會有礙子，這是連接電線桿、鐵塔與傳輸高壓電懸掛電纜之間的絕緣體裝置，這些各種形態的礙子在電力運輸網中，扮演著穩定電流安全的重要角色，但礙子的使用有一定年限，台電金門區處每年要處理上千個廢棄礙子，以往做法是花錢將廢棄的礙子運到台灣破碎處理並掩埋，所費不貲。

黃甘杏指出，為了讓礙子有不一樣轉變，在同仁的巧思之下，礙子化身為「金門限定版」的盆栽藝術品，期望藉由這個活動讓大家看見推動循環經濟的成果，並養成惜福愛物的好習慣，讓金門享有低碳及永續的美好。

黃甘杏表示，台電辦理環境月串連活動已有4年了，今年首次到金門來辦理，主題為「電力廢料的循環再生」，除了展示廢木料變成的各種休閒設施，及各式可愛且實用的礙子作品外，還要把同仁彩繪並裝飾有台電意象的「台電專屬的愛(礙)子盆栽」，捐給金門的家扶中心規劃利用，希望社會各界發揮愛心踴躍捐款，購買獨一無二的「台電愛子療癒盆栽」。

洪允典肯定台電在金門很用心，做了很多優質服務，也很感謝黃處長的許多創新作法，讓金門區處有越來越多改變與活化。