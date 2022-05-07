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南橫公路車潮 高市交警派人車管制交通

聯合報 / 記者林保光／即時報導
南橫公路開放通車吸引車潮湧入，警方今天加派交警上山管制交通。記者林保光／翻攝
南橫公路開放通車吸引車潮湧入，警方今天加派交警上山管制交通。記者林保光／翻攝

南橫公路5月1日開放通車，吸引大批車潮湧入，公路總局公告，每天下午2點，車輛就不得再進入管制路段，高雄市警交通大隊今天派員上山支援交通管制，連拖吊車也上山，協助移置違規停車及故障車，避免造成塞車

高雄市警交通大隊表示，公路總局公告開放進入南橫公路時間是上午7時至下午2時，高雄市警方在下午2點，在梅山口管制站管制車輛再進入南橫。

由於5月1日連假南橫入大量車潮，遊客塞車大排長龍，高雄市交通大隊為維持道路順暢通並防制交通事故，與六龜警分局也規畫交通疏導勤務，加強取締汽車、大型重機車違規。

警方表示，南橫途經六龜、桃源山區道路，路幅狹隘，交通大隊也調派鳳山國泰拖吊場拖吊車上山，若遇違規停車或故障車，將協助移置車輛，避免造成車輛阻塞道路。

南橫公路開放通車吸引車潮湧入，警方今天也派拖吊車上山。記者林保光／翻攝
南橫公路開放通車吸引車潮湧入，警方今天也派拖吊車上山。記者林保光／翻攝

南橫 高雄市 塞車

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