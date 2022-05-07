南橫公路車潮 高市交警派人車管制交通

高雄市原鄉區的那瑪夏國中，創校26年來首度參加高雄市中小學科學展覽會展，學生以家鄉的「無螫蜂」、「黑翅螢」的生態觀察探究，分別勇奪第二、三名及團隊合作獎。一鳴驚人的背後，其實是師生渴望讓原鄉被看見的強烈使命感，背後推手是高雄醫學大學長期在當地推動USR（大學社會責任）計畫，不只要教會原鄉孩子使用科學的工具，終極目標更希望這群孩子長大後回流原鄉，善用在地資源與科學方法，傳承在地文化與產業發展。

2022-05-07 14:04