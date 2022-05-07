衛福部胸腔病院慶祝母親節 送點心餐盒給住院病患

衛福部胸腔病院今天慶祝母親節，護理長與護理師贈送點心餐盒給住院病患。院方表示「藉此表達感謝母親，也減緩住院病友佳節思親卻因疫情而不能離院探親的煩悶無奈」。

院方表示，一位住院的母親在剛驗出有肺結核時感到苦惱，雖然子女早已滿18歲，但還是會擔心住院療養期間子女的日常生活少了母親的叮嚀，有無按時吃飯，以及會不會懶得換洗衣物等等。所有日常生活的細小瑣事，都化成一項又一項的擔憂，讓那位母親愁眉不展。

院方說，還好手機便利，病房又有免費WIFI，時常可以通聯視訊，加上護理人員的關心，病友心情好轉不少，並因為這次院方的活動，而多了可以和家人分享及談天的趣事。

病房護理長姜思如表示，疫情持續延燒，確診每日突破1萬人，現階段疫情醫院為保護需要治療的住院民眾，必須嚴格控管探病的流程，設立諸多限制，這樣的措施造成住院民眾情緒上擔憂，院方每季舉辦相關的節慶活動，主要是希望透過相關活動能舒緩病患住院時的煩悶感。