醫護動員建構安全接生網 北醫附醫首起確診產婦順產

新冠肺炎疫情升溫，孕婦染疫情形增加。台北醫學大學附設醫院於5月2日迎接首起確診產婦接生的案例。該名產婦懷孕40周，原本已安排住院催生，但產婦和陪產丈夫在住院前進行新冠肺炎採檢，確診為陽性，產婦有施打2劑新冠肺炎疫苗，確診時無症狀，北醫附醫隨即啟動新冠確診產婦標準作業程序，隔日順利完成剖腹手術，喜迎新生命到來。

北醫附設醫院婦產部產科主任區慶建說，經安排產婦與丈夫於5月1日一起住進新冠肺炎專責病房待產，同時集合產科、兒科、手術室、麻醉科、護理部等團隊，評估最安全、適合的生產方式。5月2日啟用去年落成的負壓手術室，由10多名醫護穿著全套防護裝備，剖腹手術約歷經1個多小時，順利誕下一名3514克的女嬰，母女均安。

北醫附醫兒科部主任張璽說，為了謹慎起見，除了正常生產醫護人力外，更比照高危險妊娠產婦，配置1組新生兒科醫護著全套隔離衣在產房外待命，為降低新生兒染疫風險，出生後進行必要的檢查後，就進到保溫箱內隔離，並轉送到負壓隔離病房內照護，目前新生兒新冠肺炎2次採檢皆為陰性。

張璽指出，由於新生兒是單獨照護，由嬰兒室安排專屬護理人員，著全套隔離衣3班制、24小時照護，由於產婦目前隔離中，護理團隊也透過視訊讓爸爸媽媽觀看小寶寶的狀況，過程相當溫馨。

北醫附設醫院護理部主任郭淑柳說，為照顧確診產婦調派有產科照護經驗的護理師進駐專責病房，給予關懷鼓勵，指導手擠乳技巧，有助後續母乳哺餵。