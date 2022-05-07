刻苦奉獻、侍奉列模範母親評選 學者：刻板印象還在

明天是母親節，各縣市陸續舉辦母親節表揚，但台灣性別平等教育協會等民間團體發現多縣市將「長期侍奉親長至孝」列為評選標準，彰化、花蓮更將侍奉「夫家公婆」做為評審模範母親事蹟的依據，被質疑涉性別歧視，對此彰化縣社會處指出，縣府表揚的模範母親是由地方村里推薦到公所審查，隨時代改變，會鼓勵更多元評選母親的事蹟。

台灣性別平等教育協會說，台灣各縣市「模範母親選拔」至今大約70年歷史，評選標準「堅忍刻苦」、「侍奉親長」、「犧牲奉獻」都入列，彷彿當媽媽不夠辛苦就不是好媽媽，且包括苗栗縣、彰化縣、花蓮縣等還把「長期侍奉親長至孝」列為評選標準。

彰化縣府社會處長王蘭心說，天下的媽媽都很辛苦，每年模範母親都是村里推薦給公所，再由公所推派人選讓縣府表揚，村里對地方人、地方事最了解，縣內589村里的模範媽媽都會致贈賀匾，表達對他們的敬意，用意良善，並非涉及性別，但隨著時代變化，未來鼓勵將媽媽在其他面向的努力與成就也納入參考。

彰化市公所指出，村里推薦的模範母親會經過民間團體、校長等組成的評審小組，選出代表彰化市的人選讓縣府表揚；也有里長指出，村里就這些人，有時幾乎是輪流推薦，只要是正派努力的家庭母親都值得肯定。

專長家庭與性別的大葉大學助理教授黃丰姿認為，模範母親的評選非學術性，屬於地方事，沒有對錯，悽苦、刻苦、犧牲奉獻的媽媽普遍讓鄰里認同、敬佩，但也可以看出大眾對於好母親有刻板印象，這樣的評選感覺漏了一些對其他表現上，例如工作有成就等職業母親的肯定，建議更廣泛地看見媽媽的好。