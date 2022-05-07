快訊

新北某國小老師隱匿確診還趴趴走 衛生局重罰200萬

新北確診產婦送醫胎兒不治 醫院證實婦人今晨不幸離世

收治確診寶寶恐壓縮其他重症兒童 名醫籲檢討收治標準

勇母陪伴幼兒成功抗疫 醫師曝兒童確診重症危險因子

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
5個月大的沐沐（左）及3個月大的恩恩（右），分別因家人染疫而遭傳染，治療過程母親們全程陪伴，2位寶寶目前均已痊癒。圖／台北榮總提供
5個月大的沐沐（左）及3個月大的恩恩（右），分別因家人染疫而遭傳染，治療過程母親們全程陪伴，2位寶寶目前均已痊癒。圖／台北榮總提供

今年4月至今，全國總確診人數已逾23萬人，其中12歲以下的兒童約占總確診人數的13.6%。醫師表示，兒童如有以下危險因子，一旦染疫有較高風險進展到重症，包括5至12歲兒童有肥胖、糖尿病與慢性肺病危險因子；小於5歲幼兒則包括早產、神經疾病、慢性肺病、先天性心臟病等，家長必須更加小心。

台北榮總新生醫療中心主任鄭玫枝說，該院收治5個月大的沐沐及3個月大的恩恩，分別因家人染疫而遭傳染，出現咳嗽，發燒、食慾不振和脫水症狀住院治療。其中沐沐為出現哮吼症，晚上嚴重咳嗽到聲音沙啞，且虛弱無法進食緊急送醫。經醫療團隊治療後症狀大幅改善，2位寶寶已恢復往日的精神活力和食慾。

鄭玫枝說，哮吼症又稱咽喉氣管支氣管炎，好發於嬰幼兒的呼吸道感染症，容易引發氣管內腫脹，影響正常呼吸，咳嗽時會出現類似狗吠聲，也常併發喘鳴、聲音沙啞、發燒或流鼻水等症狀。哮吼症可輕、可重，常於夜間開始發作或惡化，嚴重時會有呼吸窘迫，甚至需要插管，須早期發現盡早治療，避免惡化。

國外經驗發現，Omicron變異株的流行期，有些嬰幼兒在罹患新冠肺炎後會併發哮吼症。因此家中若有嬰幼兒，務必特別小心，家人除確實做到打疫苗、戴口罩、勤洗手與保持距離外，若罹病而須居家隔離或自主健康管利期間，務必做好隔離措施。

雖然兒童染疫大多症狀較輕，有較好的預後，但仍有少數兒童可能發展成重症，甚至有致命的風險，需要謹慎看待，特別是抵抗力不足又無法接種疫苗的小嬰兒。 鄭玫枝說，若小嬰兒染疫而須居家照護，家長應特別注意孩子的呼吸，如發生嚴重咳嗽如狗吠聲、呼吸急促、聲音沙啞、活動力差及食慾不振時，務必盡速就醫。

政府已核可讓6歲以上的兒童皆可接種疫苗。鄭玫枝說，國外研究顯示，兒童染病後導致的併發症與後遺症遠大於接種疫苗的副作用，呼籲家長應讓孩子接種疫苗，不僅保護自己也保護家裡的長輩和無法接種疫苗的嬰幼兒。

鄭玫枝說，2位寶寶住院期間，母親們全程陪伴，持續哺餵母乳，讓孩子獲得最好的照顧，雖因住院隔離諸多不便且十分克難，但母愛讓病房充滿溫馨，一句句「你們都辛苦了，謝謝」，讓醫護們非常感動。

明天就是母親節，有不少母親正與染疫的孩子一同奮戰，台北榮總醫療團隊與全國媽媽們攜手守護下一代，共同打贏這場與病毒的戰爭，期望所有的母親都平安，孩子們都能健康快樂長大。

鄭玫枝說，小嬰兒染疫後，家長應特別注意孩子的呼吸，如發生嚴重咳嗽如狗吠聲、呼吸急促、聲音沙啞、活動力差及食慾不振時，務必盡速就醫。圖為鄭玫枝即時視訊診療病童。圖／台北榮總提供
鄭玫枝說，小嬰兒染疫後，家長應特別注意孩子的呼吸，如發生嚴重咳嗽如狗吠聲、呼吸急促、聲音沙啞、活動力差及食慾不振時，務必盡速就醫。圖為鄭玫枝即時視訊診療病童。圖／台北榮總提供

疫苗 咳嗽 居家隔離

延伸閱讀

最恐怖流感死亡率21％ 醫曝「Omicron流感化不見得是好事」

收治確診寶寶恐壓縮其他重症兒童 名醫籲檢討收治標準

疫情缺工...看護移工卻「無試可考」將離台 重症病患長者恐成人球

手心手背都是肉 「兒童」到底該不該接種疫苗引家長熱議

相關新聞

明天各地陣雨或雷雨 吳德榮預期梅雨這天到

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天偏熱；大氣不穩定，各地晴朗午後雲量增多、...

勇母陪伴幼兒成功抗疫 醫師曝兒童確診重症危險因子

今年4月至今，全國總確診人數已逾23萬人，其中12歲以下的兒童約占總確診人數的13.6%。醫師表示，兒童如有以下危險因子...

獨／交通部與台鐵工會將選在這公開協商 傳勞動部次長級官員列席

為化解台鐵公司化爭議，交通部長王國材將親自出馬與台鐵工會坐下來談，並開放所有媒體參加，用公開形式讓外界看看哪一方的主張比...

遭流刺網誤捕受傷玳瑁野放 侯友宜推一把助回大海

玳瑁海龜「早八」是一級保育類野生動物，去年10月28日因遇到漁船流刺網誤捕並且受傷，經過動保處與海洋大學合作進行6個多月...

空拍看台灣／帶來人潮卻衝擊了生態 小琉球的美麗與哀愁

琉球嶼坐落於屏東縣東港鎮西南海面約8浬外海，從東港碼頭搭乘東琉線船運大約半個小時即可抵達，小琉球面積僅6.8平方公里，有清澈海水及美麗風光，一年四季氣候如春，每年超過百萬遊客登島，不但帶來可觀人潮、錢潮，同時也帶來生態衝擊，成為小島嶼的大負擔。

失智症權威醫師陪失智母善終 故事拍電視劇出版社出書

75歲嘉義縣大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍醫師，照顧92歲失智老母親，為老母親獻唱，說笑逗趣，母子親情感動網友，讚賞他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。