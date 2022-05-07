勇母陪伴幼兒成功抗疫 醫師曝兒童確診重症危險因子

今年4月至今，全國總確診人數已逾23萬人，其中12歲以下的兒童約占總確診人數的13.6%。醫師表示，兒童如有以下危險因子，一旦染疫有較高風險進展到重症，包括5至12歲兒童有肥胖、糖尿病與慢性肺病危險因子；小於5歲幼兒則包括早產、神經疾病、慢性肺病、先天性心臟病等，家長必須更加小心。

台北榮總新生醫療中心主任鄭玫枝說，該院收治5個月大的沐沐及3個月大的恩恩，分別因家人染疫而遭傳染，出現咳嗽，發燒、食慾不振和脫水症狀住院治療。其中沐沐為出現哮吼症，晚上嚴重咳嗽到聲音沙啞，且虛弱無法進食緊急送醫。經醫療團隊治療後症狀大幅改善，2位寶寶已恢復往日的精神活力和食慾。

鄭玫枝說，哮吼症又稱咽喉氣管支氣管炎，好發於嬰幼兒的呼吸道感染症，容易引發氣管內腫脹，影響正常呼吸，咳嗽時會出現類似狗吠聲，也常併發喘鳴、聲音沙啞、發燒或流鼻水等症狀。哮吼症可輕、可重，常於夜間開始發作或惡化，嚴重時會有呼吸窘迫，甚至需要插管，須早期發現盡早治療，避免惡化。

國外經驗發現，Omicron變異株的流行期，有些嬰幼兒在罹患新冠肺炎後會併發哮吼症。因此家中若有嬰幼兒，務必特別小心，家人除確實做到打疫苗、戴口罩、勤洗手與保持距離外，若罹病而須居家隔離或自主健康管利期間，務必做好隔離措施。

雖然兒童染疫大多症狀較輕，有較好的預後，但仍有少數兒童可能發展成重症，甚至有致命的風險，需要謹慎看待，特別是抵抗力不足又無法接種疫苗的小嬰兒。 鄭玫枝說，若小嬰兒染疫而須居家照護，家長應特別注意孩子的呼吸，如發生嚴重咳嗽如狗吠聲、呼吸急促、聲音沙啞、活動力差及食慾不振時，務必盡速就醫。

政府已核可讓6歲以上的兒童皆可接種疫苗。鄭玫枝說，國外研究顯示，兒童染病後導致的併發症與後遺症遠大於接種疫苗的副作用，呼籲家長應讓孩子接種疫苗，不僅保護自己也保護家裡的長輩和無法接種疫苗的嬰幼兒。

鄭玫枝說，2位寶寶住院期間，母親們全程陪伴，持續哺餵母乳，讓孩子獲得最好的照顧，雖因住院隔離諸多不便且十分克難，但母愛讓病房充滿溫馨，一句句「你們都辛苦了，謝謝」，讓醫護們非常感動。