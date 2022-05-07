獨／交通部與台鐵工會將選在這公開協商 傳勞動部次長級官員列席

為化解台鐵公司化爭議，交通部長王國材將親自出馬與台鐵工會坐下來談，並開放所有媒體參加，用公開形式讓外界看看哪一方的主張比較有道理。據透露，這場會議將於下周五、13日上午9時舉行，地點選在台鐵局演藝廳，出席人員除了勞資方的代表，也將有勞動部次長級的官員列席。

台鐵工會理事長陳世杰表示，當然希望這場會議能往「好的方向走」，會與交通部、台鐵局好好坐下來談，達到勞資雙方都願意讓步、接受的共識。他說，本場會議將開放媒體採訪，屆時透過媒體鏡頭能讓全民看到工會提出的訴求。

陳世杰也說，台鐵員工抗爭是不得已，也希望交通部提出讓員工能充分信賴的公司化草案，畢竟員工圖的也只是安居樂業。台鐵昨日已針對工會提出的五點疑問給出書面答覆，對此陳世杰說，相關疑問在下周五的會議中再好好討論。