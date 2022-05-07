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獨／交通部與台鐵工會將選在這公開協商 傳勞動部次長級官員列席

聯合報 / 記者盧逸峰／台北即時報導
圖為5月1日台鐵工會發起不加班運動，大部分列車皆停駛，台鐵售票櫃檯打出致歉跑馬燈。本報資料照片
圖為5月1日台鐵工會發起不加班運動，大部分列車皆停駛，台鐵售票櫃檯打出致歉跑馬燈。本報資料照片

為化解台鐵公司化爭議，交通部長王國材將親自出馬與台鐵工會坐下來談，並開放所有媒體參加，用公開形式讓外界看看哪一方的主張比較有道理。據透露，這場會議將於下周五、13日上午9時舉行，地點選在台鐵局演藝廳，出席人員除了勞資方的代表，也將有勞動部次長級的官員列席。

台鐵工會理事長陳世杰表示，當然希望這場會議能往「好的方向走」，會與交通部、台鐵局好好坐下來談，達到勞資雙方都願意讓步、接受的共識。他說，本場會議將開放媒體採訪，屆時透過媒體鏡頭能讓全民看到工會提出的訴求。

陳世杰也說，台鐵員工抗爭是不得已，也希望交通部提出讓員工能充分信賴的公司化草案，畢竟員工圖的也只是安居樂業。台鐵昨日已針對工會提出的五點疑問給出書面答覆，對此陳世杰說，相關疑問在下周五的會議中再好好討論。

台鐵局曾與台鐵工會於5日進行進行轉型改革協商但仍無具體共識，工會將持續推動端午節、中秋節、國慶日與11月26日九合一選舉日「依法休假」，且四天併同連署。

交通部長王國材（右）將於下周五親自主持與台鐵工會的公開協商。本報資料照片
交通部長王國材（右）將於下周五親自主持與台鐵工會的公開協商。本報資料照片

台鐵公司化 交通部長 中秋節

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