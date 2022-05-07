獨／交通部與台鐵工會將選在這公開協商 傳勞動部次長級官員列席
為化解台鐵公司化爭議，交通部長王國材將親自出馬與台鐵工會坐下來談，並開放所有媒體參加，用公開形式讓外界看看哪一方的主張比較有道理。據透露，這場會議將於下周五、13日上午9時舉行，地點選在台鐵局演藝廳，出席人員除了勞資方的代表，也將有勞動部次長級的官員列席。
台鐵工會理事長陳世杰表示，當然希望這場會議能往「好的方向走」，會與交通部、台鐵局好好坐下來談，達到勞資雙方都願意讓步、接受的共識。他說，本場會議將開放媒體採訪，屆時透過媒體鏡頭能讓全民看到工會提出的訴求。
陳世杰也說，台鐵員工抗爭是不得已，也希望交通部提出讓員工能充分信賴的公司化草案，畢竟員工圖的也只是安居樂業。台鐵昨日已針對工會提出的五點疑問給出書面答覆，對此陳世杰說，相關疑問在下周五的會議中再好好討論。
台鐵局曾與台鐵工會於5日進行進行轉型改革協商但仍無具體共識，工會將持續推動端午節、中秋節、國慶日與11月26日九合一選舉日「依法休假」，且四天併同連署。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言