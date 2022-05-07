遭流刺網誤捕受傷玳瑁野放 侯友宜推一把助回大海
玳瑁海龜「早八」是一級保育類野生動物，去年10月28日因遇到漁船流刺網誤捕並且受傷，經過動保處與海洋大學合作進行6個多月照護醫療已經康復，今天新北市長侯友宜及各救援單位在白沙灣共同野放，侯友宜幫忙推了好幾把，當回到大海的那一刻，志工拍手大喊「加油，回大海了」。
侯友宜表示，市府在北海岸設置49處鯨豚海龜救援站，並訓練全國第一個海洋救援先鋒隊，進行專業擱淺動物救援任務，搭配野柳海洋世界所提供全國首創專業鯨豚海龜救援包，讓第一線救援人員能即時有效進行鯨豚及海龜救援，增加救援能量，達到永續海洋的目標。
新北市海岸線長達145多公里，海洋生態豐富，近期在北海岸出現綠蠵龜、欖蠵龜、玳瑁、侏儒抹香鯨及長吻真海豚等，也不時會有迷航鯨豚、海龜擱淺。
為加速救援效率及擴大救援能量，新北市政府聯合沿線漁港及海巡署安檢所，設立北海岸鯨豚海龜救援站，並結合海保署、海巡署、新北市救難協會、海洋大學、中華鯨豚協會、野柳海洋世界及鉅隆船隊、海洋樂潛水俱樂部、福智佛教基金會等公私部門團體組成海洋救援先鋒隊，進行專業教育訓練。
搭配野柳海洋世界特製鯨豚海龜救援包，包括遮陽帳棚、動物置放桶、保濕巾、凡士林、手電筒、外科手套、新黴素、皮尺、鯨豚專用擔架布及拖曳繩等10項救援必需物品，讓鯨豚或海龜擱淺時更具即時性及專業性。
救傷過程中專業場域及救傷醫療團隊，以及傷癒後與民間漁船業者合作專業外海野放，讓救援過程前、中、後都是以「即時、專業」方式來確保鯨豚或海龜能健康地返回大海，這也是全國第一個完整豚龜救援專業團隊。
新北市去年共救援野生動物7128隻，其中鯨豚與海龜共有95隻，野生動物救傷醫療站達73處，其中鯨豚海龜救援站49處，可提供野生動物即時救援，幫助更多野生動物獲得專業醫療並返回自然棲地。
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