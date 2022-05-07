快訊

新北某國小老師隱匿確診還趴趴走 衛生局重罰200萬

新北確診產婦送醫胎兒不治 醫院證實婦人今晨不幸離世

收治確診寶寶恐壓縮其他重症兒童 名醫籲檢討收治標準

遭流刺網誤捕受傷玳瑁野放 侯友宜推一把助回大海

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
流刺網誤捕受傷玳瑁野放侯友宜推一把，志工：回大海了。記者游明煌／攝影
流刺網誤捕受傷玳瑁野放侯友宜推一把，志工：回大海了。記者游明煌／攝影

玳瑁海龜「早八」是一級保育類野生動物，去年10月28日因遇到漁船流刺網誤捕並且受傷，經過動保處與海洋大學合作進行6個多月照護醫療已經康復，今天新北市長侯友宜及各救援單位在白沙灣共同野放，侯友宜幫忙推了好幾把，當回到大海的那一刻，志工拍手大喊「加油，回大海了」。

侯友宜表示，市府在北海岸設置49處鯨豚海龜救援站，並訓練全國第一個海洋救援先鋒隊，進行專業擱淺動物救援任務，搭配野柳海洋世界所提供全國首創專業鯨豚海龜救援包，讓第一線救援人員能即時有效進行鯨豚及海龜救援，增加救援能量，達到永續海洋的目標。

新北市海岸線長達145多公里，海洋生態豐富，近期在北海岸出現綠蠵龜、欖蠵龜、玳瑁、侏儒抹香鯨及長吻真海豚等，也不時會有迷航鯨豚、海龜擱淺。

為加速救援效率及擴大救援能量，新北市政府聯合沿線漁港及海巡署安檢所，設立北海岸鯨豚海龜救援站，並結合海保署、海巡署、新北市救難協會、海洋大學、中華鯨豚協會、野柳海洋世界及鉅隆船隊、海洋樂潛水俱樂部、福智佛教基金會等公私部門團體組成海洋救援先鋒隊，進行專業教育訓練。

搭配野柳海洋世界特製鯨豚海龜救援包，包括遮陽帳棚、動物置放桶、保濕巾、凡士林、手電筒、外科手套、新黴素、皮尺、鯨豚專用擔架布及拖曳繩等10項救援必需物品，讓鯨豚或海龜擱淺時更具即時性及專業性。

救傷過程中專業場域及救傷醫療團隊，以及傷癒後與民間漁船業者合作專業外海野放，讓救援過程前、中、後都是以「即時、專業」方式來確保鯨豚或海龜能健康地返回大海，這也是全國第一個完整豚龜救援專業團隊。

新北市去年共救援野生動物7128隻，其中鯨豚與海龜共有95隻，野生動物救傷醫療站達73處，其中鯨豚海龜救援站49處，可提供野生動物即時救援，幫助更多野生動物獲得專業醫療並返回自然棲地。

流刺網誤捕受傷玳瑁野放侯友宜推一把，志工：回大海了。記者游明煌／攝影
流刺網誤捕受傷玳瑁野放侯友宜推一把，志工：回大海了。記者游明煌／攝影
流刺網誤捕受傷玳瑁野放侯友宜推一把，志工：回大海了。記者游明煌／攝影
流刺網誤捕受傷玳瑁野放侯友宜推一把，志工：回大海了。記者游明煌／攝影
流刺網誤捕受傷玳瑁野放侯友宜推一把，志工：回大海了。記者游明煌／攝影
流刺網誤捕受傷玳瑁野放侯友宜推一把，志工：回大海了。記者游明煌／攝影

鯨豚 海龜

延伸閱讀

快篩難買 侯友宜：中央要把量做足 否則後面政策難推動

快篩陽視同確診 侯友宜再批中央啟動太晚應放寬標準

出席五股里長座談會 侯友宜：基礎工程要到位

北市車來速篩檢 侯友宜：不如車加人來速

相關新聞

明天各地陣雨或雷雨 吳德榮預期梅雨這天到

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天偏熱；大氣不穩定，各地晴朗午後雲量增多、...

勇母陪伴幼兒成功抗疫 醫師曝兒童確診重症危險因子

今年4月至今，全國總確診人數已逾23萬人，其中12歲以下的兒童約占總確診人數的13.6%。醫師表示，兒童如有以下危險因子...

獨／交通部與台鐵工會將選在這公開協商 傳勞動部次長級官員列席

為化解台鐵公司化爭議，交通部長王國材將親自出馬與台鐵工會坐下來談，並開放所有媒體參加，用公開形式讓外界看看哪一方的主張比...

遭流刺網誤捕受傷玳瑁野放 侯友宜推一把助回大海

玳瑁海龜「早八」是一級保育類野生動物，去年10月28日因遇到漁船流刺網誤捕並且受傷，經過動保處與海洋大學合作進行6個多月...

空拍看台灣／帶來人潮卻衝擊了生態 小琉球的美麗與哀愁

琉球嶼坐落於屏東縣東港鎮西南海面約8浬外海，從東港碼頭搭乘東琉線船運大約半個小時即可抵達，小琉球面積僅6.8平方公里，有清澈海水及美麗風光，一年四季氣候如春，每年超過百萬遊客登島，不但帶來可觀人潮、錢潮，同時也帶來生態衝擊，成為小島嶼的大負擔。

失智症權威醫師陪失智母善終 故事拍電視劇出版社出書

75歲嘉義縣大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍醫師，照顧92歲失智老母親，為老母親獻唱，說笑逗趣，母子親情感動網友，讚賞他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。