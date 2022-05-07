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失智症權威醫師陪失智母善終 故事拍電視劇出版社出書

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
5月思親月，大愛電視台12日上檔的大愛劇場「你好，我是誰」，將述說大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍醫師（左二），照顧6 個失智家庭的故事。圖／取自曹汶龍臉書
5月思親月，大愛電視台12日上檔的大愛劇場「你好，我是誰」，將述說大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍醫師（左二），照顧6 個失智家庭的故事。圖／取自曹汶龍臉書

75歲嘉義縣大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍醫師，照顧92歲失智老母親，為老母親獻唱，說笑逗趣，母子親情感動網友，讚賞他是「現代老萊子」，去年老母親安祥辭世；明天母親節，5月思親月，大愛電視台12日上檔的大愛劇場「你好，我是誰」，將述說他照顧6 個失智家庭的故事。

另，出版社集結曹汶龍照顧失智患者，甘苦談的新書「超越認知障礙，曹爸有方」，也將在13日出版，與大家分享多年照顧失智患者的經驗，希望協助失智症家屬在照顧路上不孤單。

去年曹汶龍老母親辭世，他跪母親床前，含淚唱母親生前愛聽的「小小羊兒要回家」，道別、道謝！影音貼臉書，感動親友學生網友們。

曹汶龍是失智症權威醫師，照護失智老母親，常在臉書貼與老母親互動影片，用醫護「身教」教民眾如何照護失智長輩。曹汶龍說，失智無法延緩，面對失智長輩要如照顧小孩，表情柔和，「你對他笑，他就對你笑」，讓失智長輩活得尊嚴快樂。

疫情緊繃，大林慈濟醫院失智症病友會從室內轉到戶外，40幾名失智症病友、家屬，昨天齊聚新港鄉小鎮醫師陳錦煌捐地設立的「新港素園」，一起動手做多肉植物盆栽，聆聽個管師衛教，讓老人家身心都健康。

曹汶龍說，醫院每年舉辦3次失智症病友會，這次因疫情，不適合院內舉辦，選定新港素園，將失智長輩帶出來，與扶緣服務協會照顧的老人家，以及大潭共樂社區服務據點的老人家們同樂。

活動由大林慈濟神經內科、健管中心及社工組合辦，邀園藝治療師廖芳卿帶長輩動手做多肉植物盆栽。陳錦煌表示，種多肉植物是園藝療法，可訓練長輩專注力、手部 的靈活度，這種活動在醫療上稱為「社會處方」。

出版社集結曹汶龍照顧失智患者，甘苦談的新書「超越認知障礙，曹爸有方」，將在13日出版。圖／取自曹汶龍臉書
出版社集結曹汶龍照顧失智患者，甘苦談的新書「超越認知障礙，曹爸有方」，將在13日出版。圖／取自曹汶龍臉書

失智症 多肉植物 慈濟

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