母親節變天 明天全台有雨慎防較大降雨

天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，今天北部受到微弱東北風影響，天氣大致穩定，是多雲或多雲時晴的天氣。中南部早晨有局部濃霧，白天陽光逐漸露臉，不過天空雲量仍多，山區午後有雷陣雨，下半天前往山區活動要留意天氣變化。東半部水氣較多，整天都是陰陰的，偶有陣雨或雷雨發生。

氣溫方面，北部、東北部全天在22-28度，感受舒適，早晚稍涼。中部氣溫22-31度，中午悶熱，南部氣溫22-32度，中午悶熱，早晚稍涼。東南部氣溫24-28度，全天感受舒適。

他說，明天台灣附近南風增強，水氣增多，加上華南水氣東移，全台天氣將變得不穩定，整天都是陰陰的，東半部有局部較大降雨發生機會，中南部山區的午後雷陣雨也會較今天更加明顯。氣溫也因為雲量多有雨，各地高溫略降2度左右。

明天適逢母親節，他說，今天天氣相對好，較適合外出，明天天氣轉差，較不適合戶外活動，也因為疫情，是否要前往公共場所，還是要衡量個人身體狀況與防疫措施。

廖于霆說，最近通車很熱門的南橫公路，這兩天天氣不太穩定，尤其是下半天容易出現午後大雨，若有規畫行程，務必留意天氣變化。