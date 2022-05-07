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迎布袋澎湖旅遊旺季！高鐵嘉義站到布袋港小黃共乘開跑

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
便利布袋港聯外交通，嘉義區監理所與航港局推動「高鐵嘉義站-布袋商港」計程車共乘營運路線。圖／嘉義區監理所提供
便利布袋港聯外交通，嘉義區監理所與航港局推動「高鐵嘉義站-布袋商港」計程車共乘營運路線。圖／嘉義區監理所提供

澎湖花火節登場，嘉義縣布袋商港與澎湖客輪復航，台灣港務公司與航港局斥資2.38億元，打造全新布袋商港旅客服務中心，16日正式啟用，為便利布袋港聯外交通，嘉義區監理所與航港局推動「高鐵嘉義站-布袋商港」計程車共乘營運路線，即日起試營運，方便搭高鐵遊客無縫接軌，直達布袋港。

嘉義區監理所長黃萬益說，布袋商港至馬公港約41浬，航程約60至90分，擁有到澎湖最短航程優勢，為快速接駁高鐵站遊客前往布袋商港，監理所策劃、審查，最終由大都會平台科技嘉義分公司取得計程車共乘路線營運服務權，規畫計程車共乘專屬站牌及站位，分別設置在高鐵2號出口前方iRent停車場，以及布袋商港旅客服務中心前方。

經營的共乘路線，計程車車身有識別logo及專人引導，共乘路程約30公里，計程車共乘服務未經許可是不合法的，請旅客務必選擇搭乘合法業者公里，車資以嘉義縣計程車費率計算採分攤方式付費，1人至5人搭乘，每人費用自650元至125元不等，可以使用現金、電子支付或信用卡，旅客若有需求可以先打55178提前預約服務。

每年4至10月，是布袋商港到澎湖航線藍色公路營運旺季，布袋搭船往返澎湖的旅客，2019年曾達最高峰約59萬人次，為便利布袋商港聯外交通，提供遊客更多交通運具選擇，增進觀光發展，嘉義區監理所與航港局推動「高鐵嘉義站-布袋商港」計程車共乘營運路線。

便利布袋港聯外交通，嘉義區監理所與航港局推動「高鐵嘉義站-布袋商港」計程車共乘營運路線。圖／嘉義區監理所提供
便利布袋港聯外交通，嘉義區監理所與航港局推動「高鐵嘉義站-布袋商港」計程車共乘營運路線。圖／嘉義區監理所提供
便利布袋港聯外交通，嘉義區監理所與航港局推動「高鐵嘉義站-布袋商港」計程車共乘營運路線。圖／嘉義區監理所提供
便利布袋港聯外交通，嘉義區監理所與航港局推動「高鐵嘉義站-布袋商港」計程車共乘營運路線。圖／嘉義區監理所提供

嘉義 計程車 高鐵

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