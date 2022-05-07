明天各地陣雨或雷雨 吳德榮預期梅雨這天到

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天偏熱；大氣不穩定，各地晴朗午後雲量增多、山區有局部陣雨或雷雨，中南部近山區部分平地受影響，東半部亦有局部陣雨或雷雨的機率。北部19至31度，中部20至33度，南部22至34度，東部21至32度。

明天、下周一鋒面結構鬆散、但大氣不穩定，各地轉有局部陣雨或雷雨的機率，白天因雲多偶雨、高溫微降，低溫不變；下周二鋒面東移，大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率。下周三、周四台灣在暖氣團內，氣溫偏高；各地多雲時晴、中部以北偶有有局部短暫降雨的機率。

他說，歐洲模式期末模擬顯示，下周五梅雨季第3道鋒面南下，為各地帶來陣雨、雷雨，伴隨劇烈天氣；氣溫驟降、明顯轉涼；14日鋒面逐漸南移，15、16日再北返，呈現南北徘徊的特徵，為今年梅雨季第1波滯留鋒。由於是期末模擬，各國模式並不完全一致，且皆持續調整中；應繼續觀察。