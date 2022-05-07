快訊

明天各地陣雨或雷雨 吳德榮預期梅雨這天到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明天各地陣雨或雷雨 吳德榮預期梅雨這天到

聯合報 / 記者楊德宜董俞佳／台北即時報導
今天白天偏熱；大氣不穩定，各地晴朗午後雲量增多、山區有局部陣雨或雷雨，中南部近山區部分平地受影響，東半部亦有局部陣雨或雷雨的機率。本報資料照片
今天白天偏熱；大氣不穩定，各地晴朗午後雲量增多、山區有局部陣雨或雷雨，中南部近山區部分平地受影響，東半部亦有局部陣雨或雷雨的機率。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天偏熱；大氣不穩定，各地晴朗午後雲量增多、山區有局部陣雨或雷雨，中南部近山區部分平地受影響，東半部亦有局部陣雨或雷雨的機率。北部19至31度，中部20至33度，南部22至34度，東部21至32度。

明天、下周一鋒面結構鬆散、但大氣不穩定，各地轉有局部陣雨或雷雨的機率，白天因雲多偶雨、高溫微降，低溫不變；下周二鋒面東移，大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率。下周三、周四台灣在暖氣團內，氣溫偏高；各地多雲時晴、中部以北偶有有局部短暫降雨的機率。

他說，歐洲模式期末模擬顯示，下周五梅雨季第3道鋒面南下，為各地帶來陣雨、雷雨，伴隨劇烈天氣；氣溫驟降、明顯轉涼；14日鋒面逐漸南移，15、16日再北返，呈現南北徘徊的特徵，為今年梅雨季第1波滯留鋒。由於是期末模擬，各國模式並不完全一致，且皆持續調整中；應繼續觀察。

梅雨 吳德榮 低溫

延伸閱讀

梅雨季第二、三道鋒面陸續來 陣雨雷雨伴隨劇烈天氣

氣溫漸回升 吳德榮：周日又有鋒面各地注意雷雨

高溫上看36度 吳德榮：周日梅雨季第一道鋒面到

晴朗炎熱午後雨 吳德榮：明起高溫上看36度

相關新聞

明天各地陣雨或雷雨 吳德榮預期梅雨這天到

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天偏熱；大氣不穩定，各地晴朗午後雲量增多、...

市售鮮乳先變貴？農委會：恢復夏季乳價

酪農想調整五％生乳價格未果，然而消費者卻發現，近期市售鮮乳價格已略為更動。農委會表示，目前僅好市多調漲，其餘為調整為夏季...

生乳漲5%不成 酪農：忍耐達極限

原物料上漲，連帶造成各式生產成本上揚，酪農已撐不住，提出生乳價格調漲五％，卻遭收購的乳廠拒絕，再加上農委會曾答應研議每公...

台北市千億建設停擺 首善之都難逃這兩缺

營建成本飆漲，加上缺工、搶工潮，台北市政府不只預算增加，公共工程近年來陷入流標風暴。市長柯文哲尋求議會支持15案，希望追加預算25.74億，但他傷腦筋的不只是錢，物價調整已影響到公共工程招標，去年流標2次以上的案件有10件，總預算規模高達1033億，其中有8件是流廢標3次以上，政府預算追著物價跑，恐陷入惡性循環。

院長講堂／張克士 立志當小鎮醫師 盼落實分級醫療

「令人羨慕的不是活到多老，而是健康到老。」員榮醫院總院長張克士很早就立志要當小鎮醫生，到醫療資源較貧脊的地區行醫。「大醫...

養生祕訣／隨機運動 唱歌、吹口哨紓壓

彰化縣員榮醫療體系總院長張克士是心臟科名醫，但因長期做超音波、手術時穿鉛衣造成肩背受傷，曾經門診看到半夜近兩點，「醫師身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。