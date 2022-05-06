開團賣捕蛇神器？知名直播主「楠哥哥 」一周已抓到3條

彰化縣伸港鄉知名的直播主「楠哥哥 」，今天下午在個人臉書PO出他用捕蛇夾抓到一條眼鏡蛇的圖片，表示一周來，在公司周邊已抓到3條眼鏡蛇，懷疑「有人買毒蛇來放生消災祈福嗎？」但有網友歪樓說，請「楠哥哥」下周開團賣這支「捕蛇神器」。

彰化縣消防局指出，消防局接獲民眾報案抓蛇的案件確實有增加勢，本月3日才7件，4日到今天分別有18件、19件及20件，但這應該與天氣轉熱有關，而且像眼鏡蛇等保育類毒蛇種，依法不得宰殺，因此數量越來越多，很難去臆測與有人放生的原因。

有一名消防小隊員說，他曾在伸港服務過，當地有數個地方是所謂的「蛇窟」，過去捕獲的蛇類特別多，可能與蛇類的食物比較多有關，吸引蛇前來棲息。

「楠哥哥」除了附上一張他用捕蛇夾抓到一條蜷曲的眼鏡蛇外，還寫說：「在廚房捕獲野生眼鏡蛇，弱弱的問一下，最近是有人買毒蛇來放生消災祈福嗎？我這禮拜～在公司周圍就抓到3隻眼鏡蛇」。

沒想到「楠哥哥」這篇抓蛇PO文，在3小時獲得1.4萬個讚，還有近700則留言，有人歪樓說：「抓蛇也要耍帥」、「端午節到了，蛇來找許仙報恩了」，有人則很驚訝說「楠哥哥公司也自備抓蛇神器，下周會賣嗎？」、有人則建議抓來煮蛇湯，但網友勸說眼鏡蛇是保育類，如果抓來煮了是犯法的。

對於「楠哥哥」自己用捕蛇夾抓眼鏡蛇，有人佩服得五體投地，但消防局人員表示，如果不熟悉抓蛇技巧，是很危險的，民眾如果發現居家有蛇，可以打119報案，「由專業的來」，目前消防局白天的抓蛇勤務是委外的，晚間才由消防人員捕捉。