首批限量2,000組！台隆手創館全台門市即日起陸續開賣「福爾威創家用快篩劑」

確診數天天破萬，居家快篩劑需求暴增，政府開放實名制快篩劑以來，藥局門口天天大排長龍。台隆手創館引進「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快篩檢驗套組1入組」，全台10家門市首批限量2,000組，即日起陸續到貨販售，1入組售價220元，售完為止。此外，台隆手創館防疫用品銷量持續上升，其中口罩銷量飆破5成，其中IP口罩更占整體口罩銷量超過3成。

台隆手創館深知大眾希望能即時居家自我檢測的需求，積極引進快篩劑，即日起全台10家門市陸續限量開賣「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快篩檢驗套組1入組」，並持續採購鋪貨，盡量保持貨量充足。

台隆手創館統計近期的防疫用品銷量，口罩商品依舊穩坐銷售冠軍，其中以人氣IP口罩最受歡迎。台隆手創館近期引進討論度超高的「咒術迴戰系列口罩」，包含成人款與兒童款，一推出即成為各門市銷量榜首；另有「親親醫用口罩寶可夢系列」，以及專為兒童設計的「來貘兒童立體醫療口罩」、「普潔醫用口罩兒童款－Hello Kitty」等。