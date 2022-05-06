兒童疫苗打不打 家長兩難 感染名醫：有打有保庇

中央開放6至11歲兒童施打疫苗，到底要不打疫苗，家長陷入兩難。中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬今天獲邀在台中市流行疫情指揮中心防疫記者會上為家長解惑。黃高彬說，「有打有保庇！」國外經驗顯示，6至11歲兒童不論施打莫德納或BNT疫苗，副作用相較成人輕微，安全性沒有問題，呼籲家長不用太擔心，盡早施打有助提前獲得保護力。

台中市長盧秀燕今天在台中市流行疫情指揮中心防疫記者會上說，昨天邀請兒科醫師曾崇芳到場說明兒童施打疫苗相關議題，頗獲家長好評，為進一步讓家長了解注意事項，今天邀請黃指揮官來到記者會。

黃高彬表示，美國去年12月開始流行Omicron變種病毒株，兒童與青少年感染比例倍數成長，雖然兒童感染新冠病毒的症狀輕微，常出現喉嚨癢、疼痛、流鼻水等，臨床上類似普通感冒，透過篩檢才發現確診，但家有一歲以下嬰幼兒仍應特別注意。

「有打有保庇！」黃高彬說，打疫苗是對的，兒童施打莫德納疫苗已在很多國家進行，像歐盟、澳洲、加拿大、英國等，BNT疫苗主要在美國、日本、韓國及以色列等國施打，目前皆無嚴重不良反應，請家長盡快讓小朋友施打建立保護力。

黃高彬指出，有關副作用方面，每個人體質與感受不同，但以發燒反應來說，小孩感受不像大人強烈。根據世界文獻報告顯示，6至11歲施打莫德納疫苗相較12至18歲來講，罹患心肌炎的機率還要低，疫苗注射後會產生基礎蛋白，3到6天會被身體酵素代謝，孩童新陳代謝更快速，也不會影響基因結構，安全性可接受。即使以12至18歲青少年打疫苗罹患心肌炎的發生比例來說，每10萬人口也僅有個位數，市民不用過於擔心。