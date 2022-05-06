新冠疫情中迎接新生 台中榮總為染疫婦接生再添一例

台中榮總繼上個月9日成功剖腹接生第一例染疫產婦，本月4日再次成功安全接生第二例染疫產婦。32歲孕婦懷胎38周確診，5月4日晚間剖腹產下一子，媽媽產後恢復良好，寶寶初步採檢也是陰性，母子均安，待解隔離即可回家坐月子。

台中榮總表示，這名確診媽媽懷第三胎，因前胎剖腹產，第三胎預計再次剖腹產，但臨盆前幾天因咳嗽等上呼吸道症狀確診。台中榮總接獲轉院通報，即迅速成立包含感控、婦產、兒醫、麻醉、護理等跨部門專責團隊，因病人懷胎38周，擔心隨時有產兆，不能再多等待，團隊在病患使用抗病毒藥物一天後，5月4日晚間即安排剖腹生產。

台中榮總指出，因為有了第一例染疫產婦經驗，接生團隊相關流程都已完備、順利，使用動力濾淨式呼吸防護具，以保持良好通氣，舒適度佳視野良好，也讓醫護人員面對確診病患的手術時更加安心。病患因確診隔離，術前透過視訊會議與團隊互動，生產過程單獨面對，心理壓力極大，團隊也啟動社工的關懷照護，幫助病患能更安心的住院。